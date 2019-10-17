Минтранс видит риски в исключении регистрации в аэропортах из тарифа

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минтранс РФ видит риски введения дополнительных сборов с пассажиров при разрешении авиакомпаниям не включать в тариф регистрацию в аэропорту, идея требует обсуждений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") ранее направила повторное обращение в Минтранс РФ с просьбой исключить из Федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации в аэропорту.

"Обращение получено. По мнению Минтранса, реализация такого предложения содержит в себе риски введения российскими авиакомпаниями дополнительных сборов с пассажиров", - сказали в пресс-службе.

"В связи с этим данная идея требует всестороннего обсуждения с Советом Федерации, Государственной думой, общественными организациями и участниками рынка", - добавили в пресс-службе.