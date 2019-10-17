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РИА Новости

Минтранс видит риски в исключении регистрации в аэропортах из тарифа

14:28 17.10.2019 (обновлено: 15:01 17.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минтранс РФ видит риски введения дополнительных сборов с пассажиров при разрешении авиакомпаниям не включать в тариф регистрацию в аэропорту, идея требует обсуждений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.
Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") ранее направила повторное обращение в Минтранс РФ с просьбой исключить из Федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации в аэропорту.
"Обращение получено. По мнению Минтранса, реализация такого предложения содержит в себе риски введения российскими авиакомпаниями дополнительных сборов с пассажиров", - сказали в пресс-службе.
"В связи с этим данная идея требует всестороннего обсуждения с Советом Федерации, Государственной думой, общественными организациями и участниками рынка", - добавили в пресс-службе.
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda
13:10РИА Новости
Генпрокуратура начала проверку из-за сообщений о росте тарифов "Победы"
Мосгорсуд ранее запретил платную регистрацию на рейсы "Победы" в зарубежных аэропортах. "Победа" в среду заявила, что с 28 октября для исполнения решения суда включит в тариф стоимость услуги регистрации в зарубежных аэропортах, в результате цены на билеты в Россию из-за рубежа вырастут на 25 евро.
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