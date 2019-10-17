В Госдуму внесли проект о памятниках всем участникам Великой Отечественной

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму проект об установке за счет государства надгробных памятников всем участникам Великой Отечественной войны независимо от даты их смерти, сообщает пресс-служба СР.

Как поясняется в сообщении, сейчас за счет федерального бюджета изготавливаются и устанавливаются надгробные памятники на захоронениях участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, которые умерли после 12 июня 1990 года. Тем, кто скончался до распада СССР, памятники, если их до сих пор нет, государство устанавливать не обязано, уточняется в релизе.

"Считаю, что это несправедливо. Приближается 75-летний юбилей Великой Победы. И грош цена будет всем торжественным юбилейным мероприятиям, если будут пребывать в забвении могилы героев войны. А таких неухоженных могил, по нашим данным, около двух с половиной миллионов. По информации военкоматов, в отдельных регионах количество таких захоронений без памятников исчисляется десятками, а то и сотнями тысяч", - приводятся слова Миронова в сообщении.