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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о памятниках всем участникам Великой Отечественной

14:14 17.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВечный огонь
Вечный огонь
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вечный огонь. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму проект об установке за счет государства надгробных памятников всем участникам Великой Отечественной войны независимо от даты их смерти, сообщает пресс-служба СР.
Как поясняется в сообщении, сейчас за счет федерального бюджета изготавливаются и устанавливаются надгробные памятники на захоронениях участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, которые умерли после 12 июня 1990 года. Тем, кто скончался до распада СССР, памятники, если их до сих пор нет, государство устанавливать не обязано, уточняется в релизе.
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"Считаю, что это несправедливо. Приближается 75-летний юбилей Великой Победы. И грош цена будет всем торжественным юбилейным мероприятиям, если будут пребывать в забвении могилы героев войны. А таких неухоженных могил, по нашим данным, около двух с половиной миллионов. По информации военкоматов, в отдельных регионах количество таких захоронений без памятников исчисляется десятками, а то и сотнями тысяч", - приводятся слова Миронова в сообщении.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, на установку надгробий потребуется не более 67 миллиардов рублей. "Эти расчеты опровергают оценки правительства, которое ранее утверждало, что соответствующая программа потребует около 800 миллиардов", - говорится в сообщении СР.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Сергей МироновГосдума РФМоскваРоссияСССРОбщество
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