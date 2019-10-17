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РИА Новости

СМИ: экс-заместителя секретаря СНБО задержали при попытке покинуть Украину

14:08 17.10.2019
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© Фото : сайт президента УкаиныБывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
© Фото : сайт президента Укаины
Бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский. Архивное фото
КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олег Гладковский пытался выехать из страны, его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник.
"Фигурант журналистского расследования о хищении в оборонке, бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский пытался вылететь с Украины, его не выпустили", - пишет издание.
Собеседник издания сообщают, что "Гладковского задержали детективы НАБУ".
Ранее команда журналистских расследований Bihus.info опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.
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Ситуация на УкраинеНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Совет национальной безопасности и обороны УкраиныУкраинаВ мире
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