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РИА Новости
Война в Сирии

Конте призвал Эрдогана прервать операцию в Сирии

14:07 17.10.2019 (обновлено: 16:45 17.10.2019)
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© REUTERS / Presidential Press Office / Murat KulaПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время заседания правящей партии АК в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время заседания правящей партии АК в Анкаре
© REUTERS / Presidential Press Office / Murat Kula
РИМ, 17 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте провел телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которого заявил, что Рим считает "неприемлемой" военную операцию Анкары в Сирии, стало известно в четверг журналистам из источников в правительственном Дворце Киджи.
Согласно этой информации, разговор двух руководителей продолжался более часа. Источники сообщили также, что в ходе беседы возникли "моменты сильной напряженности", вызванные твердым предложением итальянского премьера "прервать военную инициативу, которая оказывает негативное воздействие на гражданское население".
Конте подтвердил данную информацию по прибытии в Брюссель на саммит ЕС. По его словам, в ходе беседы Эрдогану было выражено "твердое и решительное предложение Италии вывести войска" из Сирии. По его словам, "поиски решения могут быть только политическими". "Сейчас вместе со всеми лидерами ЕС мы оценим инициативы, полезные для того, чтобы добиться политического процесса без военных решений", - отметил премьер-министр.
Эрдоган 9 октября объявил о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.
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Конте сразу же выразил серьезную озабоченность в связи с "односторонней инициативой Турции", которая, по его словам, способна привести к дальнейшей дестабилизации в регионе. Он также призвал Евросоюз выработать единую твердую позицию в отношении Анкары и призвал не поддаваться угрозам Эрдогана, пообещавшего "открыть ворота для 3,6 миллионов беженцев", если ЕС будет противодействовать операции в Сирии.
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