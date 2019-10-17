Конте призвал Эрдогана прервать операцию в Сирии

РИМ, 17 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте провел телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которого заявил, что Рим считает "неприемлемой" военную операцию Анкары в Сирии, стало известно в четверг журналистам из источников в правительственном Дворце Киджи.

Согласно этой информации, разговор двух руководителей продолжался более часа. Источники сообщили также, что в ходе беседы возникли "моменты сильной напряженности", вызванные твердым предложением итальянского премьера "прервать военную инициативу, которая оказывает негативное воздействие на гражданское население".

Конте подтвердил данную информацию по прибытии в Брюссель на саммит ЕС. По его словам, в ходе беседы Эрдогану было выражено "твердое и решительное предложение Италии вывести войска" из Сирии. По его словам, "поиски решения могут быть только политическими". "Сейчас вместе со всеми лидерами ЕС мы оценим инициативы, полезные для того, чтобы добиться политического процесса без военных решений", - отметил премьер-министр.

Эрдоган 9 октября объявил о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.