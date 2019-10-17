ФИПИ опубликовал рекомендации по подготовке к итоговому сочинению в школах

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению и изложению в российских школах.

Отмечается, что подготовку к сочинению следует начинать с 5 класса, а особое внимание стоит уделить формированию умения создавать связный текст на заданную тему.

"Начинать нужно с многостороннего анализа готовых художественных и публицистических текстов, включающего в себя осмысление целевой установки высказывания, его назначения и предполагаемых результатов воздействия на человека", - говорится в рекомендациях.

Поясняется, что подготовка к итоговому сочинению способствует реализации главного результата общего образования – умения смыслового чтения, при этом обучающийся должен не только понимать содержание текста, но и уметь "переводить скрытый автором смысл высказывания, т.е. авторский код, на свой смысловой код".

Работу по подготовке к сочинению рекомендуется проводиться систематически - не менее трех контрольных сочинений в течение учебного года, а также выполнять на уроках задания, связанные с формированием умений, необходимых для написания сочинения.

Типичным недостатком сочинений выпускников прошедшего учебного года названо "создание сочинений по заданному алгоритму с ориентацией на готовый шаблон", неполная самостоятельность написания сочинения, однако отмечается уменьшение количества полностью списанных, несамостоятельных сочинений.