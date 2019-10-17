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РИА Новости

ФИПИ опубликовал рекомендации по подготовке к итоговому сочинению в школах

14:01 17.10.2019 (обновлено: 14:26 17.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИтоговое сочинение в российских школах
Итоговое сочинение в российских школах
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Итоговое сочинение в российских школах. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению и изложению в российских школах.
Отмечается, что подготовку к сочинению следует начинать с 5 класса, а особое внимание стоит уделить формированию умения создавать связный текст на заданную тему.
"Начинать нужно с многостороннего анализа готовых художественных и публицистических текстов, включающего в себя осмысление целевой установки высказывания, его назначения и предполагаемых результатов воздействия на человека", - говорится в рекомендациях.
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Поясняется, что подготовка к итоговому сочинению способствует реализации главного результата общего образования – умения смыслового чтения, при этом обучающийся должен не только понимать содержание текста, но и уметь "переводить скрытый автором смысл высказывания, т.е. авторский код, на свой смысловой код".
Работу по подготовке к сочинению рекомендуется проводиться систематически - не менее трех контрольных сочинений в течение учебного года, а также выполнять на уроках задания, связанные с формированием умений, необходимых для написания сочинения.
Типичным недостатком сочинений выпускников прошедшего учебного года названо "создание сочинений по заданному алгоритму с ориентацией на готовый шаблон", неполная самостоятельность написания сочинения, однако отмечается уменьшение количества полностью списанных, несамостоятельных сочинений.
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В рекомендациях добавляется, что типичные орфографические ошибки в сочинениях совпадают с типичными ошибками в ЕГЭ по русскому языку. Наибольшее количество ошибок допускается в правописании безударных гласных в корне, проверяемых ударением, правописании словарных слов, правописании окончаний и суффиксов имен существительных и глаголов, правописании наречий, в слитном и раздельном написании частиц "не" и "ни", в правописание одной и двух "н" в кратких причастиях, прилагательных и наречиях, в правописании приставок, в слитном, раздельном или дефисном написании слов.
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