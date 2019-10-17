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РИА Новости

Глава фракции "Слуга народа" оценил работу Рады в первые 50 дней

13:51 17.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Глава фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия оценивает трудоспособность и эффективность работы парламента в первые 50 дней на семь баллов из десяти.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что иностранные лидеры отметили эффективность работы Рады и скорость принятия им законов. Парламент приступил к работе 29 августа.
"У меня планка достаточно высокая, поэтому я где-то на семь из десяти (баллов – ред.) оцениваю трудоспособность и эффективность работы парламента", - сказал Арахамия в кулуарах Рады журналистам, трансляцию вел телеканал "Наш".
По его словам, эти показатели вырастут после внесения изменений в регламент работы украинского парламента в части увеличения длительности работы в комитетах и определения "дня голосований".
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"Если взять количество законопроектов, которые уже проголосованы и приняты, и подписаны (президентом – ред.), и они действуют, то, я думаю, что это рекорд, возможно, за всю историю Украину, если взять за первые 50 дней (работы Рады – ред.)", - заявил Арахамия.
При этом он отметил, что скорость принятия законов парламентом будет снижена, потому что "турборежим дает негативные последствия". "Мы считаем, что мы где-то на 30-40% снизим скорость, но повысим существенно качество", - объяснил Арахамия.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, у "Европейской солидарности" - 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Партия "Слуга народа" получила 254 мандата в новой Раде, что позволило ей создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы.
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