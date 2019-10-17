Глава фракции "Слуга народа" оценил работу Рады в первые 50 дней

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Глава фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия оценивает трудоспособность и эффективность работы парламента в первые 50 дней на семь баллов из десяти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что иностранные лидеры отметили эффективность работы Рады и скорость принятия им законов. Парламент приступил к работе 29 августа.

"У меня планка достаточно высокая, поэтому я где-то на семь из десяти (баллов – ред.) оцениваю трудоспособность и эффективность работы парламента", - сказал Арахамия в кулуарах Рады журналистам, трансляцию вел телеканал "Наш"

По его словам, эти показатели вырастут после внесения изменений в регламент работы украинского парламента в части увеличения длительности работы в комитетах и определения "дня голосований".

"Если взять количество законопроектов, которые уже проголосованы и приняты, и подписаны (президентом – ред.), и они действуют, то, я думаю, что это рекорд, возможно, за всю историю Украину, если взять за первые 50 дней (работы Рады – ред.)", - заявил Арахамия.

При этом он отметил, что скорость принятия законов парламентом будет снижена, потому что "турборежим дает негативные последствия". "Мы считаем, что мы где-то на 30-40% снизим скорость, но повысим существенно качество", - объяснил Арахамия.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, у "Европейской солидарности" - 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.