Немецкий политик раскритиковал привычку оглядываться на решения США и НАТО

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Замглавы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер считает "политикой вчерашнего дня" привычку оглядываться на решения США и НАТО и призывает усилить роль международного права в урегулировании актуальных проблем.
"Думаю, что политика, которая опиралась и постоянно оглядывалась на решения США и НАТО - это политика вчерашнего дня. Думаю, нужно больше опираться на международные договоренности в разных вопросах", - сказал Штегнер на встрече с главой международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым в Москве.
По словам немецкого политика, всегда проще вести диалог в двустороннем формате, однако с учетом сложности нынешней ситуации в Европе и во всем мире простые двусторонние переговоры не всегда могут дать желаемого эффекта, потому что задача носит более комплексный характер.
"И если мы обсуждаем такие проблемы, как изменение климата, беженцы, то здесь нужно вовлечение большего количества сторон. Поэтому в этом смысле усиление роли ООН и усиление роли международного права - это те аспекты, на которые нам надо направить больше усилия", - призвал политик.
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