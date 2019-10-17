Немецкий политик раскритиковал привычку оглядываться на решения США и НАТО

"И если мы обсуждаем такие проблемы, как изменение климата, беженцы, то здесь нужно вовлечение большего количества сторон. Поэтому в этом смысле усиление роли ООН и усиление роли международного права - это те аспекты, на которые нам надо направить больше усилия", - призвал политик.