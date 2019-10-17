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РИА Новости

Кузнецова отметила снижение числа детей, посещающих бесплатные секции

13:45 17.10.2019 (обновлено: 13:59 17.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КРАСНОГОРСК, 17 окт - РИА Новости. Количество детей, которые посещают бесплатные секции дополнительного образования, снижается, но при этом повышается число занимающихся в платных кружках, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
"У нас снизилось число детей, занятых в бесплатных секциях. Выросло в платных, а в бесплатных снизилось, и в целом показывает снижение за прошлые годы", - сказала Кузнецова в ходе заседания тренерского совета Московской области.
Омбудсмен добавила, что в аппарате уполномоченного начали отслеживать интерес детей к деструктивному контенту в интернете. При этом она подчеркнула, что необходимо не только прекращать работу подобных ресурсов, но и создавать для детей новые возможности, включая спортивную индустрию. Так, по ее словам, спортивный тренер сможет не только помочь детям добиваться спортивных достижений, но и стать для них наставником и личным примером.
"Мы очень часто говорим детям, что делать не надо. Реже говорим, что делать надо, а ещё реже - показываем. Тренеры - это те, кто показывают, как надо. Сами, своим опытом побед, преодолениям себя... В каждом из вас огромный ресурс. Это не только победы, которые нужны сегодня спорту, это личностный рост каждого ребенка и формирование личности каждого. Сегодня есть эти люди, которые способны вести за собой", - сказала Кузнецова.
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Омбудсмен подчеркнула, что важно "заразить" ребенка любовью к спорту, а не гнаться за показателями.
"Сегодня стоят большие задачи, они описаны в нацпроектах, есть даже показатели цифры и числа... Нужно не увлекаться цифрами и числами, которые ставятся перед нами, конечно, это важно... но наши дети, которые занимаются спортом, они формируются здесь и сейчас, на своих секциях", - добавила Кузнецова.
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