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РИА Новости
Культура

Рианна опровергла слухи о беременности

13:55 17.10.2019 (обновлено: 14:09 17.10.2019)
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПевица Рианна на красной дорожке премьеры фильма "Окча" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Певица Рианна на красной дорожке премьеры фильма Окча в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Американская певица и актриса Рианна опровергла слухи о своей беременности, опубликовав в инстаграме смелое видео в бикини.
Она прошлась так, что было видно ее живот в профиль. Чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что пока певица не собирается стать мамой.
Ранее Рианна подтвердила информацию о романе с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем, с которым начала встречаться в 2017 году. И тогда же заявила, что, скорее всего, все тут же заговорят о ее беременности.
Рианна перед благотворительным концертом в Нью-Йорке
14 сентября, 22:54Культура
Рианна не стала скрывать беременность
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