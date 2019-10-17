Рианна опровергла слухи о беременности

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Американская певица и актриса Рианна опровергла слухи о своей беременности, опубликовав в инстаграме смелое видео в бикини.
Она прошлась так, что было видно ее живот в профиль. Чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что пока певица не собирается стать мамой.
Ранее Рианна подтвердила информацию о романе с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем, с которым начала встречаться в 2017 году. И тогда же заявила, что, скорее всего, все тут же заговорят о ее беременности.
14 сентября, 22:54КультураРианна не стала скрывать беременность