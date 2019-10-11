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РИА Новости
Культура

Рианна подтвердила, что у нее роман с миллиардером из Саудовской Аравии

02:46 11.10.2019
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© AP Photo / Charles SykesБарбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер и филантроп Робин Рианна Фенти
Барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер и филантроп Робин Рианна Фенти
© AP Photo / Charles Sykes
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американская певица и актриса Рианна подтвердила информацию о романе с миллиардером Хассаном Джамилем, сообщает Daily Mail.

"Да, мы вместе. Я на самом деле состою в особых отношениях уже достаточно давно. У нас все идет очень хорошо, поэтому я счастлива", — прокомментировала она.

Рианна начала встречаться с миллиардером из Саудовской Аравии в 2017 году. Пара тщательно скрывала свои отношения, но папарацци все равно удалось их сфотографировать.
Певица также рассказала, у кого будет заказывать свадебное платье, если дело дойдет до замужества.

"Конечно, это будет сотрудничество с Джоном Гальяно", — заявила она.

Когда певицу спросили, планирует ли она заводить детей, поп-исполнительница ответила, что старается не думать о таких вещах.

"На все есть божий умысел. Я его не знаю. Но после этого разговора с нетерпением буду ждать слухов о моей беременности", — сказала Рианна.

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