Рианна подтвердила, что у нее роман с миллиардером из Саудовской Аравии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американская певица и актриса Рианна подтвердила информацию о романе с миллиардером Хассаном Джамилем, сообщает Daily Mail.
"Да, мы вместе. Я на самом деле состою в особых отношениях уже достаточно давно. У нас все идет очень хорошо, поэтому я счастлива", — прокомментировала она.
Рианна начала встречаться с миллиардером из Саудовской Аравии в 2017 году. Пара тщательно скрывала свои отношения, но папарацци все равно удалось их сфотографировать.
Певица также рассказала, у кого будет заказывать свадебное платье, если дело дойдет до замужества.
"Конечно, это будет сотрудничество с Джоном Гальяно", — заявила она.
Когда певицу спросили, планирует ли она заводить детей, поп-исполнительница ответила, что старается не думать о таких вещах.
"На все есть божий умысел. Я его не знаю. Но после этого разговора с нетерпением буду ждать слухов о моей беременности", — сказала Рианна.