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РИА Новости

СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине

13:32 17.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следователи на Сахалине хотят заняться делом об избиении школьницы одноклассниками, а также проверят руководство образовательного учреждения на халатность, сообщает СК РФ.
По информации местных СМИ, девочку после уроков избила группа школьников за то, что она напомнила учителю о необходимости дать домашнее задание. После происшествия школьница попала в больницу.
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Сообщалось, что прокуратура начала проверку информации об избиении одноклассницы учениками школы №2 города Поронайска (центральный район Сахалина). Также отмечалось, что в отделе полиции по Поронайскому району сообщили, что проводят проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему.
"С учетом общественного резонанса, а также в целях необходимости тщательного выяснения всех обстоятельств данного происшествия следственными органами СК России инициирован вопрос об изъятии материала из полиции и передачи его для дальнейшего изучения в региональное следственное управление", - говорится в сообщении.
Кроме того, следователи дадут оценку действиям руководства школы, где была избита школьница. Начата проверка по статье "халатность".
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