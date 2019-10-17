СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следователи на Сахалине хотят заняться делом об избиении школьницы одноклассниками, а также проверят руководство образовательного учреждения на халатность, сообщает СК РФ.

По информации местных СМИ, девочку после уроков избила группа школьников за то, что она напомнила учителю о необходимости дать домашнее задание. После происшествия школьница попала в больницу.

Сообщалось, что прокуратура начала проверку информации об избиении одноклассницы учениками школы №2 города Поронайска (центральный район Сахалина). Также отмечалось, что в отделе полиции по Поронайскому району сообщили, что проводят проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему.

"С учетом общественного резонанса, а также в целях необходимости тщательного выяснения всех обстоятельств данного происшествия следственными органами СК России инициирован вопрос об изъятии материала из полиции и передачи его для дальнейшего изучения в региональное следственное управление", - говорится в сообщении.