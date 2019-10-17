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РИА Новости

СМИ: на Сахалине школьницу избили за напоминание о домашнем задании

10:48 17.10.2019 (обновлено: 11:05 17.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В одной из школ Поронайска ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила учителю о необходимости дать домашнее задание, сообщает Sakhalin.info.
По словам мамы девочки, после уроков на ее дочь напали порядка восьми человек, а остальные на это смотрели. Один школьников пытался вступиться за девочку, но его не послушали.
Когда все закончилось, несколько одноклассников помогли пострадавшей собрать вещи и вызвали ей такси.
Сейчас девочка находится в больнице. Как рассказала ее мама, у нее легкое сотрясение мозга.
Отмечается, что в школе прошло собрание, на котором присутствовали дети, родители, три учителя и инспекторы ПДН.
Поронайская городская прокуратура и отдел полиции по Поронайскому району начали проверку.
Автомобиль скорой медицинской помощи
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СахалинПоронайскПроисшествия
Популярные комментарии
Такая ситуация во всех общеобразовательных школах. За время учёбы я сменил 8 школ, так как приходилось много переезжать. 5 из них были общеобразовательными - 2 лицея и гимназия. В лицеях и гимназиях можно отчислять, поэтому там более менее порядок, а вот в общеобразовательных школах всегда есть прослойка хулиганов, которые мешают учителям и измываются над теми, кто хочет учиться. У учителей нет никаких возможностей повлиять на этих учиников, так как рукоприкладство запрещено, родители не приходят на вызов и никак не реагируют на жалобы, отчислить тоже нельзя - каждый ведь имеет право на образование - вот и приходится терпеть их, а страдают в первую очередь те, кто реально хочет чему-то научиться.
17 октября, 11:41
Виталий Изотов
2100210
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17 октября, 11:22
llaitman
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