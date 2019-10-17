СМИ: на Сахалине школьницу избили за напоминание о домашнем задании

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В одной из школ Поронайска ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила учителю о необходимости дать домашнее задание, сообщает В одной из школ Поронайска ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила учителю о необходимости дать домашнее задание, сообщает Sakhalin.info

По словам мамы девочки, после уроков на ее дочь напали порядка восьми человек, а остальные на это смотрели. Один школьников пытался вступиться за девочку, но его не послушали.

Когда все закончилось, несколько одноклассников помогли пострадавшей собрать вещи и вызвали ей такси.

Сейчас девочка находится в больнице. Как рассказала ее мама, у нее легкое сотрясение мозга.

Отмечается, что в школе прошло собрание, на котором присутствовали дети, родители, три учителя и инспекторы ПДН.