Пригожин не видит проблемы, если Украина не поедет на Евровидение

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин не видит проблемы, если Украина не примет участие в песенном конкурсе "Евровидение-2020", главное – что в нем участвует Россия.

Ранее пресс-служба украинской национальной общественной телерадиокомпании сообщила, что артисты, которые гастролировали в РФ с 2014 года, не смогут принять участие в национальном отборе на "Евровидение-2020". В конкурсе текущего года Украина не участвовала.

"Украина не хочет ехать, да и не надо, мы-то там есть. Почему мы все время пытаемся призывать к совести тех, у кого ее нет, искать логику там, где ее нет?" - заявил РИА Новости Пригожин.

На Украине в этом году разгорелся скандал вокруг отбора кандидатов на "Евровидение". В финале национального отбора победила Maruv. Позднее стало известно, что ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. Певица заявила, что чувствует давление и видит попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на конкурсе. Позже сообщалось, что Maruv не будет выступать от Украины на "Евровидении-2019", поскольку не подписала контракт. Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, также отказались от предложения представлять страну на конкурсе.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.