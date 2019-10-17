Визит Зеленского в США обошелся бюджету Украины в 300 тысяч долларов

"Государственное управление делами в обеспечение рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США совершило оплату расходов на командировку в размере 73,6 тысячи долларов и 119 тысяч гривен (около 4,8 тысячи долларов), а также авансовый платеж на авиаперевозку официальной делегации 3883 гривен (около 157 долларов). Суточные расходы официальной делегации и передовой группы составили 6355 долларов, расходы на оплату гостиницы - 56722 доллара", - говорится ответе ведомства на запрос агентства "Украинские новости".