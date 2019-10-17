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РИА Новости

Визит Зеленского в США обошелся бюджету Украины в 300 тысяч долларов

13:20 17.10.2019
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© Фото : страница Владимира Зеленского в TwitterПрезидент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский с супругами
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский с супругами
© Фото : страница Владимира Зеленского в Twitter
КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США обошелся государству примерно в 300 тысяч долларов, сообщило государственное управление делами.
Зеленский 23-26 сентября находился с визитом в США. Украинский президент 25 сентября провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Государственное управление делами в обеспечение рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США совершило оплату расходов на командировку в размере 73,6 тысячи долларов и 119 тысяч гривен (около 4,8 тысячи долларов), а также авансовый платеж на авиаперевозку официальной делегации 3883 гривен (около 157 долларов). Суточные расходы официальной делегации и передовой группы составили 6355 долларов, расходы на оплату гостиницы - 56722 доллара", - говорится ответе ведомства на запрос агентства "Украинские новости".
Согласно программе визита, глава украинского государства остановился в Нью-Йорке в пятизвездочном отеле.
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНВладимир ЗеленскийНью-Йорк (штат)ООНСШАВ мире
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