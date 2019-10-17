Лавров обсудит с генсеком ОБСЕ ситуацию на Украине

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 31 октября встретится с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, на встрече будет обсуждаться в том числе ситуация на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Тридцать первого октября состоится встреча с генеральным секретарем ОБСЕ господином Гремингером ... В ходе переговоров предполагается провести сверку часов по всем трем измерениям деятельности ОБСЕ", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что Лавров и Гремингер также обсудят подготовку актуальных вопросов повестки дня ОБСЕ. Она добавила, что особое внимание будет уделено, в частности, деятельности контактной группы и специальной мониторинговой группы по Украине.