В МИД заявили, что американских дипломатов не задерживали в Северодвинске

"Когда американские офицеры туда приехали, их на станции остановил полицейский патруль. Им, собственно говоря, объяснили, что они находятся в зоне с регламентированным посещением, и поскольку специального разрешения для пребывания там у них не было, а его и не могло быть, потому что они его не запрашивали, в этой связи американцам предложили той же электричкой отбыть назад. Они так и поступили. Никто американских военных дипломатов не задерживал. Насколько известно, в Северодвинске они сели в автомашину и отправились в сторону Москвы. Возможно, у меня нет такой точной информации, возможно, они уже и приехали", - заявила Захарова.