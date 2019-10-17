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РИА Новости

В МИД заявили, что американских дипломатов не задерживали в Северодвинске

13:13 17.10.2019 (обновлено: 13:39 17.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Американских дипломатов в Северодвинске не задерживали, они сели в машину и, возможно, уже приехали в Москву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как рассказала Захарова на брифинге в среду об инциденте, трое сотрудников военного атташата при посольстве США запросили в министерстве обороны России разрешение для поездки в Архангельск и получили его. "Но именно в Архангельск, а не куда-то дальше и не куда-то в сторону", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Здание министерства иностранных дел РФ
Вчера, 22:21Радио Sputnik
"Видимо, заблудились". В МИД рассказали о поездке американских дипломатов
По словам Захаровой, "вместо этого они прибыли на арендованном автомобиле с российскими номерными знаками, прибыли в Северодвинск, там они сели в электричку и отправились в населенный пункт, поблизости от которого находится испытательный полигон, а также другие объекты оборонного назначения".
"Когда американские офицеры туда приехали, их на станции остановил полицейский патруль. Им, собственно говоря, объяснили, что они находятся в зоне с регламентированным посещением, и поскольку специального разрешения для пребывания там у них не было, а его и не могло быть, потому что они его не запрашивали, в этой связи американцам предложили той же электричкой отбыть назад. Они так и поступили. Никто американских военных дипломатов не задерживал. Насколько известно, в Северодвинске они сели в автомашину и отправились в сторону Москвы. Возможно, у меня нет такой точной информации, возможно, они уже и приехали", - заявила Захарова.
Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения. Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки. В МИД сообщили, что Москва направит в четверг ноту протеста Вашингтону после инцидента с американскими дипломатами.
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