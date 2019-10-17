Чиновник офиса президента Украины перепутал Латвию с Литвой

КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Чиновника офиса президента, который перепутал в посте в официальном аккаунте офиса президента Украины Латвию с Литвой, оштрафовали, сообщил в четверг замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
В среду президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Латвию, после которого на странице офиса главы государства в Facebook появился пост с подписью "Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва - лучшие кадры". Вскоре ошибку исправили, однако пользователи соцсети и СМИ успели ее заметить.
"Вчера в заметке в аккаунте офиса президента Украины в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которую глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили. Специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок", - написал Тимошенко в Facebook.
Он также попросил прощения у читателей аккаунта.