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РИА Новости

Чиновник офиса президента Украины перепутал Латвию с Литвой

12:55 17.10.2019
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© РИА Новости / СтрингерЗдание администрации президента Украины
Здание администрации президента Украины
© РИА Новости / Стрингер
Здание администрации президента Украины. Архивное фото
КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Чиновника офиса президента, который перепутал в посте в официальном аккаунте офиса президента Украины Латвию с Литвой, оштрафовали, сообщил в четверг замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
В среду президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Латвию, после которого на странице офиса главы государства в Facebook появился пост с подписью "Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва - лучшие кадры". Вскоре ошибку исправили, однако пользователи соцсети и СМИ успели ее заметить.

"Вчера в заметке в аккаунте офиса президента Украины в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которую глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили. Специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок", - написал Тимошенко в Facebook.

Он также попросил прощения у читателей аккаунта.
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