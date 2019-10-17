Чиновник офиса президента Украины перепутал Латвию с Литвой

"Вчера в заметке в аккаунте офиса президента Украины в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которую глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили. Специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок", - написал Тимошенко в Facebook.