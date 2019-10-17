Сирийские курды заявили о гибели 218 мирных жителей в ходе операции Турции

ДАМАСК, 17 окт – РИА Новости. Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила в четверг о гибели 218 мирных жителей с начала операции турецких ВС и ранении более 650.

"Департамент здравоохранения автономной администрации объявил о гибели 218 мирных жителей, в том числе 18 детей, и 653 пострадавших, в том числе 35 детях, в результате турецкой агрессии", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы администрации.

Отмечается, что среди погибших пятеро сотрудников медицинских служб.

В среду администрация сообщила, что турецкие ВС используют запрещенные международными резолюциями белый фосфор и напалм при авиаударах. Ранее курды заявили, что все международные гуманитарные организации прекратили работу и эвакуировали всех сотрудников с северо-востока Сирии после начала операции турецких ВС, прекращены поставки гуманитарной помощи.

Автономная администрация северо-востока Сирии в воскресенье объявила о достигнутых договоренностях с Дамаском, в рамках которых сирийская армия должна занять территории вдоль северной границы для отражения "турецкой агрессии". Правительственные войска на данный момент вошли в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо.