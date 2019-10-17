Сирийские курды заявили о гибели 218 мирных жителей в ходе операции Турции

ДАМАСК, 17 окт – РИА Новости. Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила в четверг о гибели 218 мирных жителей с начала операции турецких ВС и ранении более 650.
"Департамент здравоохранения автономной администрации объявил о гибели 218 мирных жителей, в том числе 18 детей, и 653 пострадавших, в том числе 35 детях, в результате турецкой агрессии", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы администрации.
Отмечается, что среди погибших пятеро сотрудников медицинских служб.
В среду администрация сообщила, что турецкие ВС используют запрещенные международными резолюциями белый фосфор и напалм при авиаударах. Ранее курды заявили, что все международные гуманитарные организации прекратили работу и эвакуировали всех сотрудников с северо-востока Сирии после начала операции турецких ВС, прекращены поставки гуманитарной помощи.
Автономная администрация северо-востока Сирии в воскресенье объявила о достигнутых договоренностях с Дамаском, в рамках которых сирийская армия должна занять территории вдоль северной границы для отражения "турецкой агрессии". Правительственные войска на данный момент вошли в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо.
Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, ряд стран осудил действия Анкары.