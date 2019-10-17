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РИА Новости
Война в Сирии

В Кремле назвали тон письма Трампа Эрдогану необычным

12:48 17.10.2019 (обновлено: 12:57 17.10.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Язык, которым было написано письмо президента США Дональда Трампа главе Турции Тайипу Эрдогану в преддверии турецкой операции в Сирии, нечасто встретишь в переписке государственных лидеров, это весьма необычно, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ. Корреспондент телеканала сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам подтвердила подлинность письма.
ТЕСТ Сирия, Турция
Вчера, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
"Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо", - сказал Песков журналистам.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииДональд ТрампДмитрий ПесковМоскваТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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