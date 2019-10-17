В ГД внесли проект о возможности совмещать должности сенатора и губернатора

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, которым предлагает разрешить совмещать должности губернатора или главы регионального парламента с полномочиями члена Совета Федерации, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается изменить существующий порядок формирования Совета Федерации представителями от субъектов Российской Федерации... Новый порядок формирования Совета Федерации основывается на принципе, закрепленном в ч.2 ст. 1 Федерального закона N 229-ФЗ и предлагает наделять полномочиями члена Совета Федерации главу законодательного (представительного) и главу исполнительного органов государственной власти, по должности. Такое совмещение уже практиковалось и доказало своё преимущество", - говорится в пояснительной записке.

По его мнению, учитывая характер, режим и объем работы Совета Федерации, наделение полномочиями сенатора глав законодательного и исполнительного органов региона РФ представляется не только не обременительным, но и необходимым.

"Субъекты Российской Федерации смогут принимать непосредственное участие в законодательной деятельности, получив возможность помимо уже имеющейся выступать с законодательной инициативой, голосовать за принятие законопроектов, в том числе утверждать бюджет", - полагает автор.

Кроме того, преимуществом предложенного порядка формирования Совета Федерации является то, что он позволяет сэкономить федеральному бюджету около 1 миллиарда рублей ежегодно, отмечает депутат.