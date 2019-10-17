В Казани вынужденно сел самолет, летевший из Ташкента в Петербург

ТАШКЕНТ, 17 окт – РИА Новости. Самолет Boeing -767 "Узбекских авиалиний", летевший из Ташкента в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в четверг в Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

В пресс-службе уточнили, что с борта самолёта пассажир на машине скорой помощи был направлен в одну из местных больниц. "Ориентировочно в 13.10 (11.10 мск) самолет вылетел к месту назначения в Санкт-Петербург", - добавили в пресс-службе.