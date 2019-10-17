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РИА Новости

В Казани вынужденно сел самолет, летевший из Ташкента в Петербург

12:22 17.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБоинг 767-300
Боинг 767-300
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 17 окт – РИА Новости. Самолет Boeing -767 "Узбекских авиалиний", летевший из Ташкента в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в четверг в Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"Рейс UZB633 Ташкент - Санкт-Петербург в 12.20 (10.20 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани. Причина вынужденной посадки – плохое самочувствие пассажира", - сказал представитель авиакомпании.
В пресс-службе уточнили, что с борта самолёта пассажир на машине скорой помощи был направлен в одну из местных больниц. "Ориентировочно в 13.10 (11.10 мск) самолет вылетел к месту назначения в Санкт-Петербург", - добавили в пресс-службе.
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ТашкентСанкт-ПетербургКазаньПроисшествия
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