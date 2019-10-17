МИНСК, 17 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал россиян не смотреть на белорусов как на врагов, которые повернулись спиной к России, подчеркнув, что республику с ее экономикой в Евросоюзе не ждут.

"Не надо на нас смотреть как на врагов, которые повернулись спиной к России. Вот посол России (Дмитрий Мезенцев - ред.) за это время (работы в Минске - ред.) не заметил, что Беларусь куда-то развернулась. Этого никогда не было и не будет", - заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Он добавил, что Белоруссию особо в Евросоюзе "не ждут, потому что препятствием этому является даже не диктатура Лукашенко, препятствием этому является экономика". По его словам, там производят такую же продукцию, как и в Белоруссии. "На рынок нас туда никто не пускал и не пустит. Я все время их за это критикую. Хоть у нас продукция, они это признают, гораздо лучше по многим параметрам, чем их. Но на рынок не пускают. Какая тогда основа сотрудничества с Европейским союзом?" - продолжил президент.

В то же время Лукашенко обратил внимание на определенные проблемы по доступу на рынок и в торговле с Россией, но выразил уверенность, что они носят временный характер. "Мы решим эти вопросы. Мы, по крайней мере, на одном языке разговариваем", - добавил он.