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РИА Новости
Союзное государство

Лукашенко призвал россиян не смотреть на белорусов как на врагов

12:20 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал россиян не смотреть на белорусов как на врагов, которые повернулись спиной к России, подчеркнув, что республику с ее экономикой в Евросоюзе не ждут.
"Не надо на нас смотреть как на врагов, которые повернулись спиной к России. Вот посол России (Дмитрий Мезенцев - ред.) за это время (работы в Минске - ред.) не заметил, что Беларусь куда-то развернулась. Этого никогда не было и не будет", - заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Он добавил, что Белоруссию особо в Евросоюзе "не ждут, потому что препятствием этому является даже не диктатура Лукашенко, препятствием этому является экономика". По его словам, там производят такую же продукцию, как и в Белоруссии. "На рынок нас туда никто не пускал и не пустит. Я все время их за это критикую. Хоть у нас продукция, они это признают, гораздо лучше по многим параметрам, чем их. Но на рынок не пускают. Какая тогда основа сотрудничества с Европейским союзом?" - продолжил президент.
В то же время Лукашенко обратил внимание на определенные проблемы по доступу на рынок и в торговле с Россией, но выразил уверенность, что они носят временный характер. "Мы решим эти вопросы. Мы, по крайней мере, на одном языке разговариваем", - добавил он.
Лукашенко заявил, что Белоруссии нужно сотрудничать с РФ и в то же время взаимодействовать с другими странами-соседями. "Но это не значит, что мы сели друг против друга и смотрим один на одного... Нам тоже в регионе надо видеть наших соседей, ту же Украину, нашу близкую, Польшу, страны Балтии, в целом Евросоюз", - сказал он.
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