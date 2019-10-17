Против челябинского экс-губернатора возбудили уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено после передачи правоохранительным органам материалов Федеральной антимонопольной службы, речь идет о сговоре в дорожном строительстве, сообщил в четверг в Челябинске заместитель начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Павел Ремесюк.

Ранее адвокат Игорь Трунов сообщил РИА Новости, что в отношении Дубровского возбуждено дело о превышении полномочий с ущербом на сумму 20 миллиардов рублей, расследованием которого займется следственный департамент МВД. Также сообщалось, что полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов просил сотрудников аппарата полпредства доложить ему о сути претензий.

Адвокат Дубровского Рустам Курмаев ранее сообщал РИА Новости, что ему неизвестно о возбуждении уголовного дела.

"Уголовное дело в отношении губернатора не является каким-то прецедентным и новым для нас. Мы постоянно работаем именно по направлению сговоров с органами власти - Астрахань, министр строительства, мэр Владивостока, сейчас возбудили уголовное дело в отношении губернатора. Касаемо самого уголовного дела, это лучше уточнять в правоохранительных органах. А обстоятельства – все есть в решении ФАС России, оно и было направлено в правоохранительные органы, ему и была дана оценка, и было возбуждено уголовное дело", - сказал он журналистам.

Речь, действительно, идет о дорожном строительстве, подтвердил он. Ремесюк не смог уточнить, по какой статье было возбуждено уголовное дело. Он добавил, что ФАС также работает и по другому региону, так что, "думаю, это не последнее уголовное дело в ближайшей перспективе".

Пресс-служба ФАС в августе 2018 года сообщала, что установила наличие антиконкурентного соглашения с участием губернатора Челябинской области Дубровского на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог и направит материалы в МВД и Генпрокуратуру, а 18 марта на заседании комиссии ФАС была оглашена резолютивная часть решения о двух антиконкурентных соглашениях. Дубровский ушел в отставку с поста губернатора 19 марта.

Согласно пресс-релизу, участниками первого соглашения являются Дубровский, областное министерство дорожного хозяйства и транспорта и "Южуралмост". Результатом его реализации стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области. Фактически с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", ставшим монополистом в этой сфере.