Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T12:09Z
https://ria.ru/20191017/1559885689.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151778/03/1517780333_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_64903106a785114308a43d55ffd20b23.jpg
РИА Новости

Охрану и персонал ТЦ могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности

12:09 17.10.2019
123
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПожарный шкаф и указатель направления эвакуации при пожаре в торговом центре
Пожарный шкаф и указатель направления эвакуации при пожаре в торговом центре
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Пожарный шкаф и указатель направления эвакуации при пожаре в торговом центре. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Законопроект о совершенствовании пожарного надзора, подготовленный после ЧП в "Зимней вишне", вводит для частных охранников и персонала торговых центров обучение по пожарной безопасности и необходимость сдачи соответствующего экзамена, рассказал журналистам замглавы МЧС Алексей Серко.
Авторами законопроекта выступили вице-спикер Госдумы Петр Толстой, председатели комитетов по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, а также депутаты от всех четырех парламентских фракций. Законопроект был принят в первом чтении в декабре 2018 года.
Нашивки сотрудников МЧС России
25 сентября, 14:17РИА Новости
В МЧС разработали требования пожарной безопасности к палаточным лагерям
"Мы не можем приехать в одну секунду. То есть основная работа по спасению людей, обязанность, находится на персонале. Если где-то что-то загорелось, то, как правило, охрана, а у нас везде есть охранники, обязаны принять меры к спасению (людей - ред.). А они этого не знают. Поэтому сейчас в законе ввели обязанность, что частный охранник, лицензированный естественно, он обязан проходить обучение правилам пожарной безопасности", - сказал Серко.
Он пояснил, что законопроект налагает на охранников и персонал функцию по первым мерам по спасению людей, чтобы избежать ошибок, совершенных в Кемерово.
Огнетушитель
5 августа, 16:03РИА Новости
МЧС выявило нарушения пожарной безопасности в образовательных учреждениях
"Они теперь будут обязаны это знать, расписываться, сдавать экзамен. Это то, что в первую очередь несёт на себе самые первые меры безопасности и спасения людей. Потому что до приезда пожарной команды это могут сделать только те, кто там работает, то есть персонал и охрана", - пояснил замминистра.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
На заседании Кемеровского областного суда во время рассмотрения апелляционной жалобы главы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой. 12 апреля 2018
16 мая, 04:39РИА Новости
Дело о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
600000
Обсудить 0
Пожар в торговом центре в КемеровоАлексей Диденко (политик)Петр ТолстойГосдума РФМЧС РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Паводок в Еврейской автономной области. 29 мая 2019
Пострадавшим от паводка в ЕАО выделят дополнительные 50 миллионов рублей
РИА
Новости
Демонстрация системы видеонаблюдения во время рейда инспекторов государственного пожарного надзора
МЧС предложило наделить госпожнадзор полномочиями по проведению рейдов
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Сирийские курды заявили о гибели 218 мирных жителей в ходе операции Турции
Последним примером освещения в российских СМИ чрезвычайных происшествий стали события в Кемерове
Суд освободил из СИЗО четырех фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне"
Лента
новостей
Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин
Омбудсмен рассказал о подростке, планировавшем "шутинг" в кировской школе
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Таганроге чиновника заподозрили в превышении полномочий
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В комитете ГД поддержали проект об упрощении возрастной маркировки
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл прокомментировал признание в мире украинских раскольников
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Перми завели дело после гибели пенсионерки, на которую напали собаки
Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога
В МИД рассказали о значимости предстоящего форума по Арктике в Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал россиян не смотреть на белорусов как на врагов
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Магадане будут судить обвиняемого в убийстве четырех человек
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В комитете ГД поддержали проект об отдельных камерах в СИЗО для беременных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП наедятся, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
17:34На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов
17:34В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей
17:33Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
17:32Минкультуры готово рассмотреть льготы для режиссеров-дебютантов
Лента новостейМолния