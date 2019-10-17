Охрану и персонал ТЦ могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Законопроект о совершенствовании пожарного надзора, подготовленный после ЧП в "Зимней вишне", вводит для частных охранников и персонала торговых центров обучение по пожарной безопасности и необходимость сдачи соответствующего экзамена, рассказал журналистам замглавы МЧС Алексей Серко.
Авторами законопроекта выступили вице-спикер Госдумы Петр Толстой, председатели комитетов по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, а также депутаты от всех четырех парламентских фракций. Законопроект был принят в первом чтении в декабре 2018 года.
"Мы не можем приехать в одну секунду. То есть основная работа по спасению людей, обязанность, находится на персонале. Если где-то что-то загорелось, то, как правило, охрана, а у нас везде есть охранники, обязаны принять меры к спасению (людей - ред.). А они этого не знают. Поэтому сейчас в законе ввели обязанность, что частный охранник, лицензированный естественно, он обязан проходить обучение правилам пожарной безопасности", - сказал Серко.
Он пояснил, что законопроект налагает на охранников и персонал функцию по первым мерам по спасению людей, чтобы избежать ошибок, совершенных в Кемерово.
"Они теперь будут обязаны это знать, расписываться, сдавать экзамен. Это то, что в первую очередь несёт на себе самые первые меры безопасности и спасения людей. Потому что до приезда пожарной команды это могут сделать только те, кто там работает, то есть персонал и охрана", - пояснил замминистра.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.