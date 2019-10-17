Охрану и персонал ТЦ могут обязать сдавать экзамен по пожарной безопасности

"Мы не можем приехать в одну секунду. То есть основная работа по спасению людей, обязанность, находится на персонале. Если где-то что-то загорелось, то, как правило, охрана, а у нас везде есть охранники, обязаны принять меры к спасению (людей - ред.). А они этого не знают. Поэтому сейчас в законе ввели обязанность, что частный охранник, лицензированный естественно, он обязан проходить обучение правилам пожарной безопасности", - сказал Серко.