В Казахстане 19 человек умерли от кори за год

НУР-СУЛТАН, 17 окт – РИА Новости. Вспышка кори в Казахстане унесла жизни 19 человек, сообщил в четверг журналистам государственный санитарный врач страны Жанбарбек Бекшин.

"С ноября прошлого года (когда начался подъем заболеваемости – Прим. ред.) и по девять месяцев этого года зарегистрировано 19 летальных случаев", - сказал Бекшин журналистам в кулуарах парламента.

По его данным, основное число заболевших – 14 человек – проживали в Нур-Султане, остальные – в Карагандинской, Мангистауской и Актюбинской областях.

В свою очередь министр здравоохранения страны Елжан Биртанов, выступая в парламенте, отметил, что в основном летальные исходы зафиксированы у детей, у которых были противопоказания для вакцинации.

"И в данном случае дети пострадали от того, что у нас есть большая неиммунная прослойка – это те люди, которые не вакцинированы, среди них инфекция распространяется. Понимаете, в первую очередь страдают как раз незащищенные дети", - сказал министр.