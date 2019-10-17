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РИА Новости

В Казахстане 19 человек умерли от кори за год

12:07 17.10.2019
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© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач проверяет капельницу. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 17 окт – РИА Новости. Вспышка кори в Казахстане унесла жизни 19 человек, сообщил в четверг журналистам государственный санитарный врач страны Жанбарбек Бекшин.
"С ноября прошлого года (когда начался подъем заболеваемости – Прим. ред.) и по девять месяцев этого года зарегистрировано 19 летальных случаев", - сказал Бекшин журналистам в кулуарах парламента.
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По его данным, основное число заболевших – 14 человек – проживали в Нур-Султане, остальные – в Карагандинской, Мангистауской и Актюбинской областях.
В свою очередь министр здравоохранения страны Елжан Биртанов, выступая в парламенте, отметил, что в основном летальные исходы зафиксированы у детей, у которых были противопоказания для вакцинации.
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"И в данном случае дети пострадали от того, что у нас есть большая неиммунная прослойка – это те люди, которые не вакцинированы, среди них инфекция распространяется. Понимаете, в первую очередь страдают как раз незащищенные дети", - сказал министр.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.
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