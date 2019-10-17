В Кудрово открылось новое пожарное депо

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Новое пожарное депо открыто в Кудрово - городе, который является одним из ближайших пригородов Санкт-Петербурга.

В зоне ответственности новой пожарной части– девять населенных пунктов Заневского поселения Всеволожского района Ленинградской области, где проживают более 60 тысяч жителей, сообщил глава региона Александр Дрозденко на церемонии открытия депо.

"Набраны высокие темпы создания социальной инфраструктуры в районах интенсивной жилой застройки. Первоочередное значение имеют учреждения, обеспечивающие безопасность. В этом году мы уже открыли современное пожарное депо в Янино, теперь – в Кудрово, еще одна пожарная часть будет построена в северной части молодого города", — сказал Дрозденко.

По его словам, новая часть полностью укомплектована спецтехникой, инвентарем и обмундированием, приобретенным в рамках государственной программы "Безопасность Ленинградской области". Нести службу будут 55 спасателей, в распоряжении которых – три автоцистерны и автолестница высотой 50 метров.

В пресс-службе также сообщили, что работы по строительству пожарной части вела Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области на средства застройщиков, возводящих жилье в Кудрово. Общая площадь объекта – 1073,5 квадратных метров, стоимость – около 140 миллионов рублей.