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РИА Новости
Ленинградская область

Ленобласть на выставке в Чехии договорилась о контрактах на 4,5 млн евро

12:04 17.10.2019
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Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Представители предприятий Ленинградской области в рамках проходящей в Брно международной машиностроительной выставки MSV-2019 смогли заинтересовать зарубежных контрагентов не только в импорте продукции, но и в реализации совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в ходе работы выставки с продукцией областных производителей познакомилось более одной тысячи посетителей. В их числе – представители 37 компаний из 14 стран.
По словам собеседника агентства, наибольшее количество встреч состоялось с партнерами из Чехии, Белоруссии, Индии, Германии, Италии, Австрии. Зарубежные контрагенты были заинтересованы не только в импорте продукции, но и в реализации совместных проектов в сфере промышленной кооперации.
Так, ООО "РусКомПолимер" получил предложение об участии в программе по созданию в одном из регионов Чехии "умного завода" в сфере химической промышленности.
"Ленинградскому предприятию предложили поставлять накопительные химические стойкие емкости и гальваническое оборудование, которое станет частью роботизированного производственного процесса чешского товаропроизводителя. В перспективе может быть реализован еще один кооперационный проект: чешский завод – производитель продукции, аналогичной той, которую выпускает ООО "РусКомПолимер", часть своих европейских заказов передаст на аутсорсинг ленинградскому товаропроизводителю",- пояснил собеседник агентства.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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Также он отметил, что мотобуксировщики ООО "Ростин" могут пополнить линейку сельскохозяйственной техники, поставляемой чешскими дилерами в страны Евросоюза. А ООО "Нординвест" может войти в проекты по модернизации сетей освещения в странах Европы, а также в партнерстве с Индийской ассоциацией производителей в сфере электричества и электроники примет участие в программах переоснащения электрооборудования на предприятиях и социальных объектах в Индии. Инновационными разработками ООО "Химмет" (фибра нержавеющая жаропрочная, фибра аморфная высокопрочная) заинтересовались строительные компании и европейские производители огнеупоров, а также технические вузы Европы.
"Всего областным предприятиям удалось договорить о контрактах на 4,5 миллиона евро",- резюмировали в пресс-службе.
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