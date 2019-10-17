Ленобласть на выставке в Чехии договорилась о контрактах на 4,5 млн евро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Представители предприятий Ленинградской области в рамках проходящей в Брно международной машиностроительной выставки MSV-2019 смогли заинтересовать зарубежных контрагентов не только в импорте продукции, но и в реализации совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, в ходе работы выставки с продукцией областных производителей познакомилось более одной тысячи посетителей. В их числе – представители 37 компаний из 14 стран.

По словам собеседника агентства, наибольшее количество встреч состоялось с партнерами из Чехии, Белоруссии, Индии, Германии, Италии, Австрии. Зарубежные контрагенты были заинтересованы не только в импорте продукции, но и в реализации совместных проектов в сфере промышленной кооперации.

Так, ООО "РусКомПолимер" получил предложение об участии в программе по созданию в одном из регионов Чехии "умного завода" в сфере химической промышленности.

"Ленинградскому предприятию предложили поставлять накопительные химические стойкие емкости и гальваническое оборудование, которое станет частью роботизированного производственного процесса чешского товаропроизводителя. В перспективе может быть реализован еще один кооперационный проект: чешский завод – производитель продукции, аналогичной той, которую выпускает ООО "РусКомПолимер", часть своих европейских заказов передаст на аутсорсинг ленинградскому товаропроизводителю",- пояснил собеседник агентства.

Также он отметил, что мотобуксировщики ООО "Ростин" могут пополнить линейку сельскохозяйственной техники, поставляемой чешскими дилерами в страны Евросоюза. А ООО "Нординвест" может войти в проекты по модернизации сетей освещения в странах Европы, а также в партнерстве с Индийской ассоциацией производителей в сфере электричества и электроники примет участие в программах переоснащения электрооборудования на предприятиях и социальных объектах в Индии. Инновационными разработками ООО "Химмет" (фибра нержавеющая жаропрочная, фибра аморфная высокопрочная) заинтересовались строительные компании и европейские производители огнеупоров, а также технические вузы Европы.