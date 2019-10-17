Число задержанных после нападения на министра в Индонезии возросло до 36

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Число подозреваемых в терроризме, задержанных полицией Индонезии после произошедшего неделю назад нападения на министра-координатора по вопросам политики, права и безопасности страны Виранто, который получил два ножевых ранения, возросло до 36 человек, сообщает местный портал Число подозреваемых в терроризме, задержанных полицией Индонезии после произошедшего неделю назад нападения на министра-координатора по вопросам политики, права и безопасности страны Виранто, который получил два ножевых ранения, возросло до 36 человек, сообщает местный портал Medcom со ссылкой на представителя национальной полиции Мохаммада Икбала.

В среду сообщалось, что правоохранительные службы Индонезии задержали по меньшей мере 27 подозреваемых в террористической деятельности.

По словам Икбала, террористов задержали в разных районах страны, в частности, на Бали, в Манадо, Восточной Яве, Центральной Яве, Пандегланге, Чиребоне и Посо. Во время операции были также изъяты различные доказательства их противоправной деятельности.

Как заявил Икбал, подозреваемые общались между собой через приложение WhatsApp, где обсуждали свои планы и "изучали онлайн, как самостоятельно изготовить бомбу". По данным полиции, они не планировали нападений в ходе предстоящей инаугурации президента страны Джоко Видодо, которая запланирована на 20 октября. Они готовили атаки на религиозные места и полицейские участки, добавил Икбал.

Ранее представитель национальной полиции Деди Прасетио заявил, что в стране удалось предотвратить ряд терактов, в том числе с участием террористов-смертников. По данным полиции, за подготовкой атак, предположительно, стоят боевики группировки "Джемаа Аншарут Даула" (JAD), связанной с террористической группировкой "Исламское государство"*.

После нападения на министра в Джакарте и других городах Индонезии была усилена охрана правительственных зданий и личная охрана руководителей правительства, а также патрулирование и общее обеспечение безопасности на публичных мероприятиях с участием высокопоставленных чиновников и членов правительства. Президент Индонезии Видодо поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки расследовать покушение.