В Москве вспомнят о нидерландцах, спасавших евреев от нацизма

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мемориальный вечер "Праведники народов мира", посвященный гражданам Нидерландов, которые спасали евреев от нацистов, пройдет в четверг в Мемориальной синагоге на Поклонной горе в столице РФ.

"Специальный гость вечера - нидерландский писатель и журналист Ян Броккен. Его исследование "Праведник" посвящено Яну Звартендейку, который спас более 2200 литовских евреев, обеспечив их разрешительными документами на проезд в Кюрасао - карибскую островную колонию королевства. Гости смогут увидеть посвященный ему документальный фильм "Скромный спаситель евреев", - рассказали в пресс-службе Российского еврейского конгресса.

На вечере с приветствием выступят посол Королевства Нидерландов в РФ Роб Свартбол и президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.

Праведник народов мира - почетное звание, которое присуждает расположенный в Иерусалиме израильский мемориальный музей "Яд Вашем" за спасение евреев во времена Холокоста. Это звание получили 5778 подданных Королевства Нидерландов.