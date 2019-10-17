В Москве вспомнят о нидерландцах, спасавших евреев от нацизма

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мемориальный вечер "Праведники народов мира", посвященный гражданам Нидерландов, которые спасали евреев от нацистов, пройдет в четверг в Мемориальной синагоге на Поклонной горе в столице РФ.
"Специальный гость вечера - нидерландский писатель и журналист Ян Броккен. Его исследование "Праведник" посвящено Яну Звартендейку, который спас более 2200 литовских евреев, обеспечив их разрешительными документами на проезд в Кюрасао - карибскую островную колонию королевства. Гости смогут увидеть посвященный ему документальный фильм "Скромный спаситель евреев", - рассказали в пресс-службе Российского еврейского конгресса.
На вечере с приветствием выступят посол Королевства Нидерландов в РФ Роб Свартбол и президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.
Праведник народов мира - почетное звание, которое присуждает расположенный в Иерусалиме израильский мемориальный музей "Яд Вашем" за спасение евреев во времена Холокоста. Это звание получили 5778 подданных Королевства Нидерландов.
"Праведники народов мира" - международный проект Российского еврейского конгресса, в рамках которого проходят выставки и памятные мероприятия, посвященные героям, спасавшим евреев от нацизма. С 2015 года состоялись мемориальные вечера, организованные РЕК совместно с посольствами Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Литвы, Португалии, Польши, США, Швеции и Японии.
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