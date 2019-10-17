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РИА Новости

Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске

11:36 17.10.2019 (обновлено: 14:00 17.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
Ранее сообщалось, что гражданка России Анна Богачева, попавшая под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, была задержана в Минске. Позже Богачева была освобождена, меры процессуального принуждения к ней не применялись. Решается вопрос о прекращении процедуры ее международного розыска на территории Белоруссии.
"Если что-то читаете, разного рода (Telegram) каналы, то должны знать, это (информация в них - ред.) обычная выдумка, как после последних этих событий ", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.
Президент напомнил, что Белоруссия "практически действует как на территории одного государства (с РФ - ред.) в подобных случаях: что Россия в отношении наших граждан, что мы в отношении российских граждан". "Тут не может быть никаких иных вариантов, кроме как защита интересов России и граждан Российской Федерации, это все в мире знают. Поэтому (не надо - ред.) накручивать это, что в Беларуси задержали и так далее", - заявил белорусский лидер.
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Он отметил, что "фамилия человека, который прибывает в Беларусь, сразу в компьютере высвечивается красным шрифтом, (что) он находится под чьим-то вниманием - надо разобраться, может, человек совершил убийство, мы же не знаем, видим только фамилию, уточняем, что к чему". "Когда увидели, что (это) якобы кто-то вмешивался в американские выборы, после этого разговора нет (в отношении этого человека - ред.)", - продолжил Лукашенко.
Лукашенко добавил, что разговаривал с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым по телефону по вопросу Богачевой, а не "Лавров в Макеем (главы МИД двух стран - ред.) и Путин со мною обсуждали проблему". "А я Вас разыскивал в Беларуси, и Вы мне перезвонили через три минуты", - сказал он, обращаясь к послу РФ, который также присутствовал на встрече.
Поясняя свое отношение к данной ситуации, Лукашенко напомнил, что в 2008 году было принято решение о высылке из Минска посла США из-за "открытого вмешательства" дипломата в выборы в республике.
"Как я после этого должен относиться к вмешательству в американские выборы, если даже было бы? У меня уже выработан соответствующий иммунитет к этому. Я знаю, что вмешиваться в американские выборы практически нереально. А если кто-то высказывал свою позицию, то надо, прежде всего, начинать с меня: возьмите мои публичные заявления во время выборов в США. Я тогда открыто поддерживал (Дональда) Трампа, в открытую критикуя демократическую Америку, (то) как они (демократы) действовали против Трампа", - продолжил Лукашенко.
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Он добавил, что уточнял у российского посла в Белоруссии ситуацию вокруг Богачевой, так как посчитал ее "странностью".
"А уже после началась раскрутка (этой темы в интернете - ред.)... Из Польши, Америки, России вещают (Telegram-каналы, которые стали развивать тему - ред.). На территории Беларуси таких нет. Не потому, что мы их гнобим, а потому что они здесь просто не приживутся. Вот они начали накручивать ситуацию. Правда, один наш оппонент, что меня удивило, сказал: "А как белорусы должны были поступить? Они должны были выяснить, что это за человек. А то, что она будет отпущена, не вызывает сомнений", - заявил президент.
Он добавил, что одновременно появились и предположения, что это все было сделано специально "как лакмусовая бумажка, чтобы проверить Беларусь на отношения к России". "Это глупость несусветная, нам это не надо", - добавил Лукашенко.
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Задержание россиянки в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияНовгородская областьАндрей Никитин (политик)РоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну и скользкий тип этот Лукашенко
17 октября, 12:25
jjuras4
68520119
Хочет усидеться на двух стульях... Неужели он не понимает , что последние дни ему всё равно придется доживать на даче в Подмосковье ( как и многим другим )...
17 октября, 13:31
NNickB777
31000110
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