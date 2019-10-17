Рада приняла закон о выплатах гражданам, сообщившим о коррупции

КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в четверг принял в целом президентский закон, который предусматривает материальное вознаграждение для граждан, сообщивших о факте коррупции, они будут получать долю до 10% от конфискованных сумм.

Такое решение поддержали 252 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Проект закона был одним из предвыборных обязательств президента Владимира Зеленского, он внесен в Раду главой государства как неотложный. Документ еще должен подписать глава государства, он вступит в силу с 1 января 2020 года.

В пояснительной записке к документу отмечается, что закон разработан с целью определения правового статуса обличителей коррупции - человека, сообщившего о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, установления прав, гарантий и механизмов защиты таких лиц.

Согласно закону, обличители и их близкие находятся под защитой государства. Сообщение о возможных случаях коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений может быть подано анонимно. При этом в законе прописаны требования к анонимным сообщениям.

В документе говорится, что право на вознаграждение имеет гражданин, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого или нанесенный государству ущерб от которого в 5 тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума (около 9,6 миллиона гривен или 387 тысяч долларов).

"Размер вознаграждения определяется судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления. Размер вознаграждения не может превышать 3 тысяч минимальных заработных плат, установленных в момент совершения преступления", - говорится в законе.