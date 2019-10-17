В Воронежской области осудили мужчину, истязавшего детей сожительницы

Ранее сообщалось, что житель Воробьевского района с ноября 2018 года по февраль 2019 года ежедневно ремнем и руками избивал детей сожительницы - двухлетнюю девочку и мальчиков шести и восьми лет. Кроме того, мужчина заставлял детей "совершать тяжелые и непосильные для их возраста физические упражнения" и лишал пищи. Девочка и мальчики спали в доме на полу. В отношении 23-летнего мужчины СК возбудил дело об истязании, его задержали.