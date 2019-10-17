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РИА Новости

В Воронежской области осудили мужчину, истязавшего детей сожительницы

11:33 17.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Житель Воронежской области, который на протяжении двух месяцев ежедневно избивал трех детей сожительницы, получил три года условно, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что житель Воробьевского района с ноября 2018 года по февраль 2019 года ежедневно ремнем и руками избивал детей сожительницы - двухлетнюю девочку и мальчиков шести и восьми лет. Кроме того, мужчина заставлял детей "совершать тяжелые и непосильные для их возраста физические упражнения" и лишал пищи. Девочка и мальчики спали в доме на полу. В отношении 23-летнего мужчины СК возбудил дело об истязании, его задержали.
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"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней", - говорится в сообщении.
Добавляется, что уголовное дело на 29-летнюю мать, обвиняемую по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", находится на рассмотрении в суде. Женщина лишена родительских прав, дети переданы под опеку бабушке.
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Следственный комитет РФВоронежская областьРоссияПроисшествия
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