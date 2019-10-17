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РИА Новости

В комитете ГД поддержали проект об отдельных камерах в СИЗО для беременных

11:30 17.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект о предоставлении отдельных камер в СИЗО беременным и женщинам с детьми.
Авторами законопроекта выступили сенаторы во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.
Изменения вносятся в ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" членами Совета Федерации Андреем Кутеповым и Сергеем Фабричным.
"Законопроектом устанавливается, что беременные женщины и женщины, имеющие при себе малолетних детей, должны содержаться отдельно от остальных женщин. В настоящее время схожие положения отражены в пункте 22 Приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 14 октября 2005 года №189 "Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы", - говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы уточняют, что на практике, как подтверждают уполномоченные по правам ребенка в субъектах, эта норма нередко нарушается, особенно в отношении беременных женщин.
"Рассматриваемым законопроектом предлагается установить отдельную норму санитарной площади в камере на ребенка, находящегося вместе с матерью, которая задержана по подозрению в совершении преступления либо в отношении которой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Законопроектом предлагается установить норму санитарной площади в размере не менее 4 квадратных метров на каждого ребенка", - отмечается также в документе.
Принятие законопроекта будет способствовать улучшению условий содержания женщин с детьми и беременных женщин в местах содержания под стражей, поясняют авторы.
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Андрей КутеповВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФМоскваРоссияОбщество
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