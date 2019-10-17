Лукашенко заявил, что Россия — это идеология, которую из него "не выбить"

МИНСК, 17 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для Минска Россия — больше чем страна.

"Я часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, (то. — Прим. ред.) это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия — это <...> идеология, и ее из меня не выбить", — сказал он на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

По словам белорусского лидера, "некоторых СМИ в Москве, а может, и многих, настораживает, что мы часто общаемся с руководителями регионов (России. — Прим. ред.)". Лукашенко прокомментировал, что в этом нет никакой конспирологии: Минск действительно активно сотрудничает с российскими субъектами.

Он напомнил, что "были времена очень серьезные, когда искрило между нами: и газ перекрывали, и нефть не поставляли".

"И только благодаря регионам нам удалось удержать наши отношения, и сегодня они на приличном уровне, не без проблем, но на приличном уровне", — подчеркнул глава государства.

Он высказал уверенность, что белорусские и российские власти способны решить проблемные вопросы.