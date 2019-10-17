Выступать на стадионе приятнее, чем работать в Раде, заявил Вакарчук

"Считаю ли я Верховную раду лучшим местом на земле? Безусловно, нет. Например, в студии или на концерте, или на стадионе мне точно приятнее. Но я не шел туда за положительными эмоциями. Я знал, куда иду, я это уже видел", - сказал Вакарчук в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.

Вакарчук также рассказал, что его партия "Голос" в Раде не является ни оппозицией, ни коалицией. "Мы называем это для себя словом "надпозиция". То есть, не являемся ни оппозицией, ни коалицией. Мы сознательно не ставим себя в ситуацию "А баба Яга против", потому что порой многим политическим силам выгодно себя позиционировать как оппозицию к действующей власти", - рассказал он.