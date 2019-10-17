Выступать на стадионе приятнее, чем работать в Раде, заявил Вакарчук

КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал, что выступать на стадионе ему приятнее, чем работать в парламенте.
"Считаю ли я Верховную раду лучшим местом на земле? Безусловно, нет. Например, в студии или на концерте, или на стадионе мне точно приятнее. Но я не шел туда за положительными эмоциями. Я знал, куда иду, я это уже видел", - сказал Вакарчук в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.
Вакарчук также рассказал, что его партия "Голос" в Раде не является ни оппозицией, ни коалицией. "Мы называем это для себя словом "надпозиция". То есть, не являемся ни оппозицией, ни коалицией. Мы сознательно не ставим себя в ситуацию "А баба Яга против", потому что порой многим политическим силам выгодно себя позиционировать как оппозицию к действующей власти", - рассказал он.
По его словам, "Голос" готов поддерживать все прогрессивные положительные идеи, которые предлагает президент, правительство и монобольшинство. "Мы всегда готовы поправлять, помогать, подставлять плечо. Но ответственность - их", - добавил депутат.
Верховная рада Украины 29 августа утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Алексеем Гончаруком. В парламенте создано пять фракций, крупнейшую из которых (254 депутата) создала пропрезидентская партия "Слуга народа". Фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь" насчитывает 44 депутата, фракция "Батькивщина" объединила 28 депутатов, фракция "Европейская солидарность" состоит из 27 парламентариев, а во фракцию "Голос" вошли 17 народных избранников.