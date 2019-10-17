Роли России и Ирана в Сирии усилились после ухода США, заявила Меркель

"Когда я говорю о геополитических последствиях, то мы должны задуматься над тем, что роль России, как и Ирана, существенно увеличилась в регионе после того, как американские солдаты были выведены. К чему это приведет, пока нельзя сказать", - заявила она в четверг, выступая в бундестаге.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. При этом США приняли решение о выводе своих войск с северо-востока Сирии, несмотря на то что рассматривают сирийских курдов в качестве одного из ключевых союзников в регионе в вопросе борьбы с ИГ*.