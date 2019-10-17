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РИА Новости
Война в Сирии

Роли России и Ирана в Сирии усилились после ухода США, заявила Меркель

11:04 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Роли России и Ирана в Сирии усилились после вывода из северных регионов САР войск США, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Когда я говорю о геополитических последствиях, то мы должны задуматься над тем, что роль России, как и Ирана, существенно увеличилась в регионе после того, как американские солдаты были выведены. К чему это приведет, пока нельзя сказать", - заявила она в четверг, выступая в бундестаге.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. При этом США приняли решение о выводе своих войск с северо-востока Сирии, несмотря на то что рассматривают сирийских курдов в качестве одного из ключевых союзников в регионе в вопросе борьбы с ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииАнгела МеркельГерманияСирияРоссияИранВ мире
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