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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, когда в Венеции введут налог для туристов

14:12 17.10.2019
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CC0 / sanchezlau / Венеция
Венеция
CC0 / sanchezlau /
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Парламент Венеции утвердил дату введения налога для туристов, которые посещают город без ночевки, сообщает АТОР.
Налог на въезд туристов в Венецию начнет действовать с 1 июля 2020 года, хотя ранее его планировали начать взимать с 1 января 2020 года.
Сбор обяжут платить гостей, прибывающих в город на автобусах, круизных судах, водном такси, самолетах и поездах. Причем плату введут не только за посещение исторического центра Венеции, но и за визит на острова Венецианской лагуны, например, Мурано, который известен своими стеклодувными мастерскими.
В низкий сезон (с ноября по апрель) налог может составить три евро с путешественника, в высокий — восемь евро, а в пиковые периоды, например, в дни проведения Венецианского карнавала — 10 евро.
По информации итальянских СМИ, оплатить налог можно будет банковскими картами или наличными в специальных терминалах.
Власти города пока официально не обнародовали санкции, которые будут применяться к тем, кто платить откажется. Ранее чиновники горсовета заявляли, что нарушителям может грозить штраф в размере до 450 евро.
Российские туроператоры считают, что появление налога не станет для россиян поводом отказаться от путешествия в Венецию, которая входит в пятерку самых посещаемых городов Италии.
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