Эксперты рассказали, когда в Венеции введут налог для туристов

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Парламент Венеции утвердил дату введения налога для туристов, которые посещают город без ночевки, Парламент Венеции утвердил дату введения налога для туристов, которые посещают город без ночевки, сообщает АТОР.

Налог на въезд туристов в Венецию начнет действовать с 1 июля 2020 года, хотя ранее его планировали начать взимать с 1 января 2020 года.

Сбор обяжут платить гостей, прибывающих в город на автобусах, круизных судах, водном такси, самолетах и поездах. Причем плату введут не только за посещение исторического центра Венеции, но и за визит на острова Венецианской лагуны, например, Мурано, который известен своими стеклодувными мастерскими.

В низкий сезон (с ноября по апрель) налог может составить три евро с путешественника, в высокий — восемь евро, а в пиковые периоды, например, в дни проведения Венецианского карнавала — 10 евро.

По информации итальянских СМИ, оплатить налог можно будет банковскими картами или наличными в специальных терминалах.

Власти города пока официально не обнародовали санкции, которые будут применяться к тем, кто платить откажется. Ранее чиновники горсовета заявляли, что нарушителям может грозить штраф в размере до 450 евро.