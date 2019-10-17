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РИА Новости

Посол Сербии рассказал о давлении ЕС по поводу санкций против России

10:50 17.10.2019 (обновлено: 11:05 17.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПосол Республики Сербия в Российской Федерации Мирослав Лазански во время интервью в Москве
Посол Республики Сербия в Российской Федерации Мирослав Лазански во время интервью в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Новый посол Сербии в Москве Мирослав Лазански в интервью РИА Новости выразил надежду на то, что ЕС осознает ошибочность введения санкций против России и снимет их.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не введет санкции против России вне зависимости от любого давления.
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"Наш президент неоднократно заявлял, что Сербия никогда не введет санкции против РФ. Я ожидаю, что в течение нескольких следующих лет, когда мы уже будем в преддверии вступления в Евросоюз, ЕС уже осознает свою ошибку введения санкций против РФ и что они будут прекращены. Я очень надеюсь, что напряжение между Брюсселем и Москвой все-таки ослабится. Если подумать, то введение санкций не представляют собой никакой политики, это не политика. Это нехватка политики", - считает посол.
Лазански отметил, что по вопросу санкций в отношении России на Сербию оказывается давление со стороны Брюсселя.

"Каждый день мы находимся под большим давлением. Мы с этим ежедневно сталкиваемся, чуть ли не каждое высокопоставленное лицо ЕС, которое прибывает в Сербию с официальным визитом, сообщает нам, что наша политика должна быть согласована с политикой ЕС как раз и по вопросу санкций против России. Как вы видите, мы не ввели санкции против Российской Федерации", - подчеркнул он.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
Читайте полный текст интервью с новым послом Сербии в России >>
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00РИА Новости
Введение санкций против России и ответные шаги
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