Омбудсмен взяла под контроль инцидент с гибелью школьницы в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 17 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла под контроль ход расследования инцидента с гибелью десятиклассницы в одной из школ Новосибирска, сообщил РИА Новости в четверг представитель аппарата детского омбудсмена.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что пятнадцатилетняя ученица десятого класса школы в Новосибирске, предположительно, покончила жизнь самоубийством в туалете учебного заведения. СК по факту смерти девочки возбудил уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза.
"Безусловно, это происшествие поставлено на контроль аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области. Будут сделаны все необходимые запросы в соответствующие структуры. Сейчас идут следственные действия, в которые мы не вправе вмешиваться", - сказал собеседник агентства.
В аппарате детского омбудсмена отметили, что Болтенко в курсе произошедшей трагедии и хотя и находится на больничном, лично держит ситуацию под контролем.