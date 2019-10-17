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РИА Новости

Омбудсмен взяла под контроль инцидент с гибелью школьницы в Новосибирске

10:45 17.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла под контроль ход расследования инцидента с гибелью десятиклассницы в одной из школ Новосибирска, сообщил РИА Новости в четверг представитель аппарата детского омбудсмена.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что пятнадцатилетняя ученица десятого класса школы в Новосибирске, предположительно, покончила жизнь самоубийством в туалете учебного заведения. СК по факту смерти девочки возбудил уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза.
"Безусловно, это происшествие поставлено на контроль аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области. Будут сделаны все необходимые запросы в соответствующие структуры. Сейчас идут следственные действия, в которые мы не вправе вмешиваться", - сказал собеседник агентства.
В аппарате детского омбудсмена отметили, что Болтенко в курсе произошедшей трагедии и хотя и находится на больничном, лично держит ситуацию под контролем.
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