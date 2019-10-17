Омбудсмен взяла под контроль инцидент с гибелью школьницы в Новосибирске

"Безусловно, это происшествие поставлено на контроль аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области. Будут сделаны все необходимые запросы в соответствующие структуры. Сейчас идут следственные действия, в которые мы не вправе вмешиваться", - сказал собеседник агентства.