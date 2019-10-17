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РИА Новости

В Польше заявили о значительном увеличении потенциала российской армии

10:40 17.10.2019 (обновлено: 15:07 17.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" на полигоне "Донгуз"
Вертолеты Ми-8 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Аналитики Польского института международных отношений при правительстве страны заявили, что Россия за последние годы существенно нарастила военный потенциал, сообщил RT.
По мнению авторов документа, это продемонстрировали маневры "Центр-2019" и "Щит Союза". В частности, отмечается, что Москва готова к переброске военных в любую точку страны, а армия оснащена необходимым для этого объемом вооружений.
Кроме того, польские эксперты утверждают, что Россия в состоянии вести военные операции как минимум в двух стратегических направлениях, более того — готовится к полномасштабному вооруженному конфликту без использования ядерного оружия.

"Таким образом, наращивание Россией неядерного военного потенциала будет представлять для членов НАТО и их партнеров все большую угрозу и должно быть учтено при разработке оборонной стратегии альянса", — настаивают аналитики.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что учения носят оборонительный характер. Например, в маневрах "Центр-2019" под условным противником подразумеваются государства, способствующие распространению терроризма.
Военнослужащие на полигоне Раевский в Новороссийске
5 октября, 08:00РИА Новости
Красная угроза. Какими "страшилками" об армии России пугают западные СМИ
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Сергей ШойгуПольшаРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
А зачем тогда польше вооружаться,если все равно знают,что проиграют,лучше бы России заплатили за безопасность.
17 октября, 11:18
Юрий Сумин
2931000
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