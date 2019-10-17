В Польше заявили о значительном увеличении потенциала российской армии

Вертолеты Ми-8 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" на полигоне "Донгуз"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Аналитики Польского института международных отношений при правительстве страны заявили, что Россия за последние годы существенно нарастила военный потенциал, сообщил Аналитики Польского института международных отношений при правительстве страны заявили, что Россия за последние годы существенно нарастила военный потенциал, сообщил RT.

По мнению авторов документа, это продемонстрировали маневры "Центр-2019" и "Щит Союза". В частности, отмечается, что Москва готова к переброске военных в любую точку страны, а армия оснащена необходимым для этого объемом вооружений.

Кроме того, польские эксперты утверждают, что Россия в состоянии вести военные операции как минимум в двух стратегических направлениях, более того — готовится к полномасштабному вооруженному конфликту без использования ядерного оружия.

"Таким образом, наращивание Россией неядерного военного потенциала будет представлять для членов НАТО и их партнеров все большую угрозу и должно быть учтено при разработке оборонной стратегии альянса", — настаивают аналитики.