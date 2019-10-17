В Польше заявили о значительном увеличении потенциала российской армии

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Аналитики Польского института международных отношений при правительстве страны заявили, что Россия за последние годы существенно нарастила военный потенциал, сообщил RT.
По мнению авторов документа, это продемонстрировали маневры "Центр-2019" и "Щит Союза". В частности, отмечается, что Москва готова к переброске военных в любую точку страны, а армия оснащена необходимым для этого объемом вооружений.
Кроме того, польские эксперты утверждают, что Россия в состоянии вести военные операции как минимум в двух стратегических направлениях, более того — готовится к полномасштабному вооруженному конфликту без использования ядерного оружия.
"Таким образом, наращивание Россией неядерного военного потенциала будет представлять для членов НАТО и их партнеров все большую угрозу и должно быть учтено при разработке оборонной стратегии альянса", — настаивают аналитики.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что учения носят оборонительный характер. Например, в маневрах "Центр-2019" под условным противником подразумеваются государства, способствующие распространению терроризма.