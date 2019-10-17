"Ад перфекциониста". Почему мы хотим довести всё до идеала

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ЯсноПонятно "Ад перфекциониста". Почему мы хотим довести всё до идеала

Разочарование в мире и людях. Низкая самооценка. Агрессия. Страх совершить ошибку. Шаблонность мышления. Всё это гарантирует нам перфекционизм. Может, пора перестать им гордиться, признать, наконец, что он мешает жить, и начать с ним бороться? Или он необходим, потому что дает чувство контроля над жизнью и помогает добиться успеха?