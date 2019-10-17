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РИА Новости
ЯсноПонятно
Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.

"Ад перфекциониста". Почему мы хотим довести всё до идеала

13:00 17.10.2019
33
ЯсноПонятно
"Ад перфекциониста". Почему мы хотим довести всё до идеала
13:00
Разочарование в мире и людях. Низкая самооценка. Агрессия. Страх совершить ошибку. Шаблонность мышления. Всё это гарантирует нам перфекционизм. Может, пора перестать им гордиться, признать, наконец, что он мешает жить, и начать с ним бороться? Или он необходим, потому что дает чувство контроля над жизнью и помогает добиться успеха?
Перфекционизм — результат появления социальных сетей или детская травма? Он задает чёткий вектор движения или загоняет нас в рамки? Можно ли сделать без него блестящую карьеру? Обязывают ли некоторые профессии быть перфекционистом? И где грань между манией всё довести до идеала и трудолюбием?
Как не сойти с ума в попытках сделать всё безупречно, обсуждают Лина, Ваня и Ксюша. Эксперт эпизода — коуч трудоголиков Ольга Полищук — рассказывает, почему современная молодежь "увязла" в перфекционизме больше, чем их родители.
До чего ещё может довести перфекционизм, слушайте в подкасте Страхи/Ошибки.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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