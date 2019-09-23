До чего может довести перфекционизм?

Перфекционизм опасен, несмотря на кажущиеся плюсы. Просто "хороший" или неплохой результат перфекциониста не устраивает. А если нельзя достичь совершенства, то зачем браться за дело? Перфекционист не разрешает себе ошибаться, требует слишком многого от других, лавирует на грани нервного срыва.
В чем разница между перфекционистом и добросовестным работником? Как почувствовать, что переступаешь грань? Кто виноват в том, что мы — поколение перфекционистов? Как избавиться от тревожности, гиперответственности и наконец-то расслабиться?
Вместе с клиническим психологом, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья Дарьей Бондаренко и психологом, коучем, тренером Константином Рязанцевым разбираем ошибки, связанные с патологическим перфекционизмом, и учимся расставлять приоритеты.
01:10 о плохом и хорошем перфекционизме
03:05 что стоит за перфекционизмом
05:10 о состоянии "я не хочу подвести кого-то"
05:50 как выглядит патологический перфекционизм
10:50 почему мы гордимся своим перфекционизмом
12:20 откуда в нас перфекционизм
13:30 причем здесь зависть
16:23 как избавиться от гиперответственности
18:55 где заканчивается ответственность и начинается нездоровый перфекционизм
20:30 как родители воспитывают патологических перфекционистов
22:20 о феномене "еврейской мамочки"
23:25 как выглядит здоровый перфекционизм
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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