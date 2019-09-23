"Сделать идеально, но никогда", "глаз дёргается от того, что неровно лежит", "сдохну, но будет лучше, чем у соседа". Перфекционизм ещё недавно воспринимался исключительно позитивной чертой характера. Но, похоже, теряет социальное одобрение. Побеждают троечники или отличники слишком заигрались? Разбираем ошибки и заблуждения.

До чего может довести перфекционизм?

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.

Перфекционизм опасен, несмотря на кажущиеся плюсы. Просто "хороший" или неплохой результат перфекциониста не устраивает. А если нельзя достичь совершенства, то зачем браться за дело? Перфекционист не разрешает себе ошибаться, требует слишком многого от других, лавирует на грани нервного срыва.

В чем разница между перфекционистом и добросовестным работником? Как почувствовать, что переступаешь грань? Кто виноват в том, что мы — поколение перфекционистов? Как избавиться от тревожности, гиперответственности и наконец-то расслабиться?

Вместе с клиническим психологом, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья Дарьей Бондаренко и психологом, коучем, тренером Константином Рязанцевым разбираем ошибки, связанные с патологическим перфекционизмом, и учимся расставлять приоритеты.

01:10 о плохом и хорошем перфекционизме

03:05 что стоит за перфекционизмом

05:10 о состоянии "я не хочу подвести кого-то"

05:50 как выглядит патологический перфекционизм

10:50 почему мы гордимся своим перфекционизмом

12:20 откуда в нас перфекционизм

13:30 причем здесь зависть

16:23 как избавиться от гиперответственности

18:55 где заканчивается ответственность и начинается нездоровый перфекционизм

20:30 как родители воспитывают патологических перфекционистов

22:20 о феномене "еврейской мамочки"

23:25 как выглядит здоровый перфекционизм

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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