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РИА Новости

Посол Сербии рассказал, зачем стране нужен газ "Турецкого потока"

10:23 17.10.2019 (обновлено: 11:05 17.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сербия нуждается в газе из "Турецкого потока" из-за неопределенности с будущим транзита "голубого топлива" через Украину, заявил новый посол Сербии в РФ Мирослав Лазански в интервью РИА Новости.
"Что касается газа, то нужно подчеркнуть, что сербская промышленность в основном как раз работает на российском газе. Безусловно, газопроводы, проходящие через Украину, – этот вопрос пока не определен. Именно поэтому мы вынуждены рассчитывать на газопроводы, проходящие через Турцию и Болгарию, то есть "Турецкий поток". Это наш главный фокус", - сказал Лазански.
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Впрочем, по его мнению, "судя по всему, все-таки РФ продлит свое соглашение по транзиту газа с Украиной и на следующий год".
Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Очередной раунд переговоров прошел 19 сентября в Брюсселе. Министры энергетики России и Украины сочли консультации конструктивными. Однако министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа через Украину остается. Следующий раунд трехсторонних консультаций планируется 28 октября.
Читайте полный текст интервью с новым послом Сербии в России >>
Газопровод Турецкий поток
19 апреля 2018, 10:00РИА Новости
Газопровод "Турецкий поток"
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Миролав ЛазанскиТурецкий потокСербияРоссияЭкономика
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