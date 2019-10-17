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РИА Новости

Аксенов назвал меры, которые помогут избежать трагедий вроде керченской

09:52 17.10.2019 (обновлено: 12:54 17.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГодовщина трагедии в Керченском политехническом колледже
Годовщина трагедии в Керченском политехническом колледже
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб год назад во время стрельбы в керченском колледже, отметив, что избежать подобных трагедий помогут не только технические средства и охрана школ, но и воспитание молодежи, контроль соцсетей.
Траур объявлен в Керчи в четверг по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, в этот день в городе отменены все развлекательные мероприятия. Прошла общегородская минута молчания, на центральной площади будут возложены цветы к мемориалу. Власти города в связи с городским трауром приняли решение отменить в этот день все развлекательные мероприятия.
Траурный венок и цветы на ограде недалеко от Керченского политехнического колледжа. Колледж готовится возобновить занятия после того, как 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы
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"Сегодня мы вспоминаем жертв трагедии в Керченском политехническом колледже. Бессмысленное и жестокое преступление потрясло не только Крым, но и всю Россию. Еще раз выражаю свои соболезнования родным и близким погибших, всем, кто пострадал в этой ужасной трагедии. Понимаю, что никакая помощь, никакая поддержка государства не может компенсировать вашу утрату и вашу боль", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "Вконтакте".
Он считает, что образовательные учреждения должна охранять Росгвардия, соответствующее обращение направлено в правительство России. Однако охранные меры и технические средства не смогут на 100% защитить от террористов, таких гарантий в мире никто не может дать.
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"Считаю, что важна, прежде всего, воспитательная работа, духовно-нравственное воспитание, патриотическое воспитание... И, конечно, очень важна профилактическая работа спецслужб, в том числе и в плане контроля соцсетей. Только реализация всех перечисленных мер в комплексе может пусть и не гарантировать на 100%, но уж точно значительно усилить безопасность наших детей", - написал Аксенов.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, среди них 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Недавно стало известно, что летом скончалась после длительного лечения еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.
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