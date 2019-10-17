Аксенов назвал меры, которые помогут избежать трагедий вроде керченской

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб год назад во время стрельбы в керченском колледже, отметив, что избежать подобных трагедий помогут не только технические средства и охрана школ, но и воспитание молодежи, контроль соцсетей.

Траур объявлен в Керчи в четверг по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, в этот день в городе отменены все развлекательные мероприятия. Прошла общегородская минута молчания, на центральной площади будут возложены цветы к мемориалу. Власти города в связи с городским трауром приняли решение отменить в этот день все развлекательные мероприятия.

"Сегодня мы вспоминаем жертв трагедии в Керченском политехническом колледже. Бессмысленное и жестокое преступление потрясло не только Крым, но и всю Россию. Еще раз выражаю свои соболезнования родным и близким погибших, всем, кто пострадал в этой ужасной трагедии. Понимаю, что никакая помощь, никакая поддержка государства не может компенсировать вашу утрату и вашу боль", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Он считает, что образовательные учреждения должна охранять Росгвардия, соответствующее обращение направлено в правительство России. Однако охранные меры и технические средства не смогут на 100% защитить от террористов, таких гарантий в мире никто не может дать.

"Считаю, что важна, прежде всего, воспитательная работа, духовно-нравственное воспитание, патриотическое воспитание... И, конечно, очень важна профилактическая работа спецслужб, в том числе и в плане контроля соцсетей. Только реализация всех перечисленных мер в комплексе может пусть и не гарантировать на 100%, но уж точно значительно усилить безопасность наших детей", - написал Аксенов.