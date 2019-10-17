Эксперт рассказала, как правильно хранить хлеб

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Хранить хлеб лучше всего в ненарезанном виде и в упаковке с перфорацией, чтобы он быстро не покрылся плесенью, сообщила РИА Новости начальник управления Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Екатерина Чердакова.

Ранее Российская гильдия пекарей и кондитеров сообщила, что средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта в сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года выросла на 8,1%, на хлебобулочные изделия из ржаной муки - на 9,6%. Также IT-компания "Эвотор" предоставила РИА Новости аналитический отчет, в котором указывалось, что с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года в России сильнее всего подорожал ржаной хлеб - на 20%, стоимость Дарницкого выросла на 8%, до 26 рублей, нарезной батон и Бородинский подорожали на 7%, а средние цены на пшеничный хлеб снизились на 4%.

"Лучше хранить ненарезанный хлеб, так как в процессе нарезки споры плесневых грибов попадают на мякиш. Также хлеб стоит упаковывать в полимерные или бумажные материалы с отверстиями, чтобы предотвратить скопление влаги", - рассказала Чердакова.

По словам специалиста, хранить хлеб лучше в пакетах с перфорацией, в пергаменте или холщовых мешочках, также можно взять обычный пакет и сделать несколько отверстий. Чердакова отмечает, чтобы хлеб быстро не плесневел, его лучше хранить в сухом месте, вдали от источников тепла и влаги.

"Наибольшее количество витаминов и минеральных веществ содержится в хлебе, изготовленном из цельнозерновой муки, чем из муки высшего сорта, так как в процессе помола существенно уменьшается содержание всех макро- и микроэлементов", - отметила собеседница.