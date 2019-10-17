В Каталонии 24 полицейских пострадали во время ночных протестов, пишут СМИ

Полиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября

© AP Photo / Bernat Armangue Полиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Прошедшей ночью по меньшей мере 24 сотрудника правоохранительных органов пострадали при столкновениях с протестующими в Каталонии, пишет Прошедшей ночью по меньшей мере 24 сотрудника правоохранительных органов пострадали при столкновениях с протестующими в Каталонии, пишет Periodico со ссылкой на источники в полиции. Ранее сообщалось о том, что всего с обеих сторон ранены более 40 человек.

Растет число задержанных. По последним официальным данным, их 32 (до этого было известно о 20): 12 — в Барселоне, 11 — в Льейде, пятеро — в Таррагоне, трое — в Жироне и один — в Манресе.

Всего в протестах принимают участие более 20 тысяч человек, они строят баррикады, поджигают мусорные контейнеры и автомобили, а также забрасывают полицейских "коктейлями Молотова" и кислотой. В ответ силовики применяют дубинки и резиновые пули.

С чего все началось

Массовые акции начались в регионе 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати местным политикам по делу об организации референдума о независимости.

Эпицентром беспорядков стал аэропорт Барселоны, в понедельник там пострадал 131 человек и около 70 полицейских.

Во вторник протесты продолжились и вышли за пределы каталонской столицы, всего пострадали около 200 человек, 50 задержали.