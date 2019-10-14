ВС Испании дал реальные сроки каталонским политикам в связи с референдумом

Акция протеста у здания Верховного суда Испании во время заседания по делу каталонских политиков. 13 октября 2019

МАДРИД, 14 окт — РИА Новости. Верховный суд Испании вынес приговор 12 политикам, которые оказались на скамье подсудимых в связи с организацией референдума о независимости Каталонии в 2017 году и последующими событиями.

Самый большой срок получил экс-заместитель председателя женералитета Ориол Жункерас — 13 лет тюрьмы, столько же он не сможет занимать выборные и государственные должности.

Бывших советников правительства Каталонии Рауля Ромеву, Жорди Туруля и Долорса Бассу приговорили к 12 годам заключения, на них также распространяется запрет занимать определенные должности. Всех четверых признали виновными в организации мятежа и растрате госсредств.

Экс-спикер каталонского парламента Карме Форкадель получила 11,5 года тюрьмы, а бывшие советники правительства Жоаким Форн и Жозеп Руль — по десять с половиной лет. В свою очередь, общественных лидеров Жорди Куишара и Жорди Санчеса приговорили к девяти годам. Эти пятеро политиков также в течение срока приговора не смогут занимать выборные и государственные должности. Их признали виновными в растрате госсредств и неподчинении.

Еще трех бывших членов правительства Каталонии — Сантьяго Вилу, Меричеля Борраса и Карлеса Мундо — признали виновными в неподчинении и приговорили к штрафу.

Таким образом, суд не согласился с частью предъявленных обвинений — например, с тем, что девять, а не четверо политиков пытались организовать восстание. По мнению суда, действия большинства подсудимых не предполагали применения насилия.

У обвиненных есть право подать апелляцию в Конституционный суд, а также обратиться в Страсбургский суд по правам человека.

Рассмотрение в ВС — лишь первый этап разбирательств по "каталонскому делу". Части обвиненных еще предстоит предстать перед Высшим судом Каталонии.

Кроме того, в январе 2020-го на скамье подсудимых Национального суда Испании окажутся также бывший глава каталонских правоохранительных органов Mossos d´Esquadra Хосеп Луис Траперо, экс-секретарь внутренних дел женералитета Сесар Пуч, экс-директор Mossos d'Esquadra Пере Солер и лейтенант Тереса Лаплана.

Реакция на приговор

Решение суда уже прокомментировал бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии.

"Сто лет в общем. Это кошмар. Сейчас как никогда рядом с ними и их семьями. Надо реагировать как никогда", — написал он в Twitter.

При этом в Мадриде попросили отнестись к произошедшему с уважением.

"Я призываю к ответственности и соблюдению приговора, все стало очевидно, и надо начинать новый этап", — заявил исполняющий обязанности министра развития Испании Хосе Луис Абалос.

Что произошло в 2017 году

Два года назад в Каталонии по инициативе местных властей состоялся референдум о независимости, в котором приняли участие чуть более 40% избирателей, 90% из которых проголосовали за отделение от Испании. Двадцать седьмого октября того же года каталонский парламент провозгласил независимость.

После этого правительство Испании с одобрения сената ввело прямое правление в автономном сообществе, распустив женералитет и региональный парламент и объявив о проведении досрочных выборов в законодательный орган автономного сообщества.