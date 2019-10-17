В администрации Зеленского перепутали Литву и Латвию

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сотрудники офиса президента Украины, ведущие страницу администрации в фейсбуке, опубликовали отчет о поездке главы государства в Латвию, перепутав страну с Литвой.
Пост сопровождался подписью "Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва — лучшие кадры", однако спустя десять минут его отредактировали.
Ошибку заметили пользователи. Это уже не первый промах сотрудников пресс-службы Зеленского. Например, в июле они назвали столицей Канады город Торонто.
Позже заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко извинился перед читателями аккаунта. По его словам, специалист, допустивший ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок.