В администрации Зеленского перепутали Литву и Латвию

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сотрудники офиса президента Украины, ведущие страницу администрации в фейсбуке, опубликовали отчет о поездке главы государства в Латвию, перепутав страну с Литвой.

Пост сопровождался подписью "Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва — лучшие кадры", однако спустя десять минут его отредактировали.

Ошибку заметили пользователи. Это уже не первый промах сотрудников пресс-службы Зеленского. Например, в июле они назвали столицей Канады город Торонто.