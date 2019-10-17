"Известия": россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что разработанный Министерством экономического развития законопроект об углеродном налоге вызовет рост тарифов на услуги ЖКХ и ускорит инфляцию. Об этом пишут В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что разработанный Министерством экономического развития законопроект об углеродном налоге вызовет рост тарифов на услуги ЖКХ и ускорит инфляцию. Об этом пишут "Известия"

С идеей введения углеродного налога ранее выступил глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Таким образом он предложил стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

По данным издания, документ предлагает определить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий в объеме 150 тысяч тонн СО 2 -эквивалента. В первую очередь, как отмечают "Известия", налог коснется предприятий топливно-энергетического комплекса.

Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло отметил, что, поскольку теплоснабжение оплачивается по тарифам, введение этого налога скажется на стоимости услуг ЖКХ, а также вызовет подорожание продукции металлургов, поднимет стоимость транспортных услуг и ускорит темпы инфляции.