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РИА Новости

"Известия": россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

07:40 17.10.2019 (обновлено: 14:15 17.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на трубы цеха переработки осадка Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК)
Вид на трубы цеха переработки осадка Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК)
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что разработанный Министерством экономического развития законопроект об углеродном налоге вызовет рост тарифов на услуги ЖКХ и ускорит инфляцию. Об этом пишут "Известия".
С идеей введения углеродного налога ранее выступил глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Таким образом он предложил стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
По данным издания, документ предлагает определить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий в объеме 150 тысяч тонн СО2-эквивалента. В первую очередь, как отмечают "Известия", налог коснется предприятий топливно-энергетического комплекса.
Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло отметил, что, поскольку теплоснабжение оплачивается по тарифам, введение этого налога скажется на стоимости услуг ЖКХ, а также вызовет подорожание продукции металлургов, поднимет стоимость транспортных услуг и ускорит темпы инфляции.
В Совете Федерации, где не поддержали разработанную Минэкономразвития версию законопроекта, усомнились в эффективности предложенных мер. Сенаторы направили вице-премьеру Константину Чуйченко свои предложения по доработке документа, пишут "Известия".
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18 июля, 14:54РИА Новости
В Совфеде прокомментировали идею ввести углеродный налог
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ЖКХРоссийский союз промышленников и предпринимателейСовет Федерации РФКонстантин ЧуйченкоАнатолий ЧубайсРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Вот лучше не с светился бы, все давно поняли что результаты его деятельности для страны лежат в диапазоне от ноля до минус бесконечность. Не верить нам - бессмысленно и глупо, и не сдержать наш пламенный азарт, когда берёмся гордо мы за лупу, чтобы увидеть нанорезультат.
17 октября, 07:57
Николай Боровов
2903297068
Если этот налог действительно позволит снизить выбросы углекислого газа, лично я готов переплачивать за ЖКХ. Так же я готов переплачивать за любую продукцию, если пластиковые коробки(обертки), полностью заменят бумажными.
17 октября, 08:41
DKDen KL
135006107
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