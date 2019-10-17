Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"

Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве. Архивное фото

Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Шесть банков в ряде российских регионов примут в 2020 году участие в эксперименте по оказанию населению государственных услуг. Об этом сообщает газета Шесть банков в ряде российских регионов примут в 2020 году участие в эксперименте по оказанию населению государственных услуг. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Савву Шипова.

Эксперимент, по данным издания, будет проводиться в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге.

Как сообщают "Известия", госуслуги можно будет получить в Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, "Связь-банке", Газпромбанке и "Тинькофф банке". Среди услуг, которые будут переданы кредитным организациям, — выдача пенсий и материнского капитала, а также оформление статуса индивидуального предпринимателя.

С 2022 года практика предоставления госуслуг населению может стать постоянной для всех российских банков, сообщил в интервью "Известиям" Савва Шипов. Нововведения, по его словам, повысят качество государственных сервисов.