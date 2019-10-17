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РИА Новости

Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"

07:03 17.10.2019 (обновлено: 11:16 17.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛоготип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Шесть банков в ряде российских регионов примут в 2020 году участие в эксперименте по оказанию населению государственных услуг. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Савву Шипова.
Эксперимент, по данным издания, будет проводиться в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге.
Как сообщают "Известия", госуслуги можно будет получить в Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, "Связь-банке", Газпромбанке и "Тинькофф банке". Среди услуг, которые будут переданы кредитным организациям, — выдача пенсий и материнского капитала, а также оформление статуса индивидуального предпринимателя.
Сотрудница и посетительница центра государственных услуг в Москве
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С 2022 года практика предоставления госуслуг населению может стать постоянной для всех российских банков, сообщил в интервью "Известиям" Савва Шипов. Нововведения, по его словам, повысят качество государственных сервисов.
Замминистра экономического развития пояснил, что банки не смогут брать дополнительную плату за предоставление госуслуг, также они не смогут использовать личные данные граждан в коммерческих целях.
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Савва ШиповРеспублика БашкортостанСвязь-БанкСбербанк РоссииТинькофф. Кредитные СистемыГазпромбанкВТБРоссельхозбанкКировская областьМосковская областьАстраханская областьСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
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17 октября, 07:28
Петя Грин
1500100
Уважаемые дамы и господа! Если хорошо поискать,то можно найти,что все банки России принадлежат лидерам преступного мира берущего своё начало в 90-е годы. Они легализовались перекрасились в якобы порядочных людей. Но их методы и деятельность осталась с теми же замашками,которыми пользовались бандиты 90-х. Это образование коллекторских банд и подсадка всего населения страны на иглу кредитов,а проще сделать всех должниками. Это основные методы применяемые в преступном мире,чтобы подцепить человека и сделать его обязанным. Сейчас им дадут базу всех россиян. Представьте,что будет,если уже сейчас люди стонут от внезапных потерь квартир и денег и прочих уловок,которыми пользуются преступники,чтобы обмануть и обокрасть человека.
17 октября, 08:13
Генрих Тевтонский
1000101
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